为何零增长地区要再观察28天？国家卫健委回应

人民网北京2月28日电（许晓华）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。对于“零增长地区再观察28天才能放心”的问题，国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢表示，目前防控工作形势持续向好，但湖北武汉当前的防控形势依然非常严峻和复杂，其他省份既要巩固前期的防治成果，同时还要防止疫情的反弹。在全国层面在疫情没有彻底得到控制的前提下，要坚决地按照党中央、国务院科学防治、精准施策、分区分级的要求，继续落实好防控工作。

崔钢介绍，要按照高、中、低风险等级来制定差异化的县域防控措施，在低风险区域全面地恢复生产生活秩序，在中风险地区结合疫情防控形势逐步有序地恢复到正常的生产生活状态；对于高风险地区，当前最主要的任务是集中精力落实各项防控措施。

崔钢提醒，新冠肺炎是新的突发传染病，是呼吸道传染病，人群没有免疫力，普遍容易感染，当前阶段建议大家千万不要放松警惕，依然要持续地做好个人防护。