一龄集团筹集战疫物资驰援湖北

2月26日下午，在琼海市委市政府的组织下，40辆装满各类海南特色农产品，以及17000多只医用防护口罩和4000套医用防护服的大型货车由琼海发往湖北，为武汉、荆州、孝感、黄冈、鄂州五个城市送去总计910吨的生活物资。在这次援鄂物资筹备中，一龄集团给予了大力支持和参与。

据了解，一龄集团号召开展了“同心抗疫 健康中国·U+共享全民健康公益募捐行动”，于2月12日正式启动，截止至2月25日，一龄集团会员、区域服务中心和全体一龄家人参与捐款人数超过一万人，捐款总额达到10990570.27元。募捐的善款由琼海市红十字会统一管理，一部分将用于购买医疗物资，支援和保障海南省、琼海市新冠肺炎疫情防控工作；一部分由琼海市红十字会按照一龄集团意愿，捐赠给处于疫情防控一线的湖北地区医院等定点收治医疗机构，支持科研机构、科研团队进行疫苗研发、有效药物研发和临床试验等。

同时，2月26日，乐城先行区管理局向乐城援鄂医疗队及荆州市中医医院捐赠18吨物资，此次行动由博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局联合海南省发展控股有限公司等企业参与，定向捐赠给乐城援鄂医疗队及湖北荆州市中医医院，支援一线医护人员，博鳌一龄生命养护中心也参与其中。一龄集团还向博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局捐赠了2000个N95医用口罩，由管理局统一调配物资管理，支援抗疫一线；博鳌一龄生命养护中心捐赠了500间客房，将用于湖北一线医护人员在抗疫胜利后休养使用。