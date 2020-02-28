国家卫健委：新冠肺炎康复者恢复期血浆治疗取得较好效果

人民网北京2月28日电 （许心怡）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，现在大量临床研究和临床实践证明，利用新冠肺炎康复者血浆的特异性抗体中和新冠病毒，取得了比较好的效果。

郭燕红介绍，在推进康复者恢复期血浆治疗新冠肺炎过程中，一方面国家卫健委制定了相关诊疗方案，在献血浆者的招募，血浆的采集、制备，以及治疗过程中的适应症的把握都提出了一些规范。截止到目前，全国已经采集了544人次的血浆用于245例患者的临床治疗。在患者临床治疗过程中，据对超过48小时共157例患者的监测观察，这157例患者中有91例的临床指标和症状都有一些改善。

“为加强对血浆治疗的指导和规范，在国家层面成立了国家专家组，国家专家组一方面不断完善治疗和诊疗方案和规范，另一方面加大对这些病例的分析和监测。在省级也成立了省级专家组，省级专家组主要负责全过程的质量控制。”郭燕红说，我们也联合中宣部、中央网信办、中国红十字总会、中央军委后勤保障部卫生局等相关部门，进一步出台政策，激励和鼓励更多的治愈出院患者能够献出自己的血浆，去治疗和使得更多的重症和危重症患者看到康复的希望。