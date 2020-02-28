为啥“微笑”表情让人不爽

受访专家：南方医科大学心理系副教授 肖 蓉 记者 王冰洁

在年轻人当中，社交软件自带的“微笑”表情并不受待见。据调查，在网络聊天中，仅26.5%的受访者经常使用“呵呵”“嗯”“哦”等词语或“微笑”“再见”等表情，而31.5%的受访者认为使用上述表情或词语是不礼貌或冷漠的，更有受访者表示“‘微笑’表情后来成了冷漠的表达”。

南方医科大学心理系副教授肖蓉说，笑看似简单，其实有不同形式。聊天时，为了表达愉悦，常有“微笑”“大笑”“憨笑”“捂嘴笑”“可爱笑”等。“微笑”为笑不露齿，双唇紧闭，目视前方；“大笑”“憨笑”时嘴巴大开，眼睛眯成弧形；“捂嘴笑”“可爱笑”的眼睛也眯了起来。

发自内心地笑时，脸部有两块肌肉参与：一是颧大肌，位于两侧脸颊，它可将嘴角向两侧拉伸、向上提起，“苹果肌”也就鼓起来了；二是眼轮匝肌，位于眼周，很多表情中都有它的身影，比如厌恶（眼睑挤压）、愤怒（下眼睑绷直），在笑容中，这个肌肉也必不可少，使下眼睑凸出、变短、向上提升。在这两块肌肉的协同运动下，一个真诚的笑容会“下眼睑提升、凸起”“嘴角上提”，笑脸是“嘴角翘起、苹果肌鼓起、眼睛眯起”的模样。而且，眼睛眯起的程度与开心程度呈正比，比如微笑时，嘴角稍稍抬起，眼睑微微闭合；大笑时，嘴角抬到最大程度，眼睑会完全闭合。总而言之，真笑时，“嘴巴笑，眼睛也笑”。

但网络表情中的“微笑”很特别，其仅仅是嘴角翘起，而眼睛没有出现变化，即“嘴笑，眼不笑”；且视线向下，与“再见”“难过”表情的眼睛完全一致，给人“皮笑肉不笑”及“抑制”笑容的感觉。人们抑制笑容时，需要控制唇周肌肉，会抵消掉大部分颧大肌的运动，让人觉得“笑得很假”。网上也有一名以笑容出名的男孩——假笑男孩，他的假笑表情也都是嘴角翘起，但眼部、颧部肌肉很平静。当下眼睑状态、脸颊隆起的高度、嘴的形态不对劲，或这三个部位的改变不协调，微笑的真诚度就会大打折扣。所以“微笑”表情更像是没好气地假笑或冷笑。

“微笑”表情的“尴尬”“不礼貌”在年轻群体中已心照不宣，但如果中老年长辈用“微笑”表情，大家也不必琢磨其中深意。因为年长者微笑时，往往希望自己看起来更加庄重，也常会出现“抑制”痕迹，网络聊天时，他们也就更偏向于使用看起来更加“严肃”的“微笑”表情。▲