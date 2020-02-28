偶尔开小差，工作效率高

国家二级心理咨询师 郭 瑞 □郭铁亮 编译

时刻全神贯注工作几乎不可能，大多数人工作时都会偶尔开小差。有调查发现，使用电脑办公的员工，每天约有10%的工作时间用于浏览网页、收发邮件或购物，有人称之为“网络游荡”。虽然上班时干别的事不会给单位带来收益，但网络游荡并不一定是浪费时间。有研究表明，在工作中将互联网用于个人目的可能有一些积极的结果，如提高员工敬业度和工作满意度，还能减压。

美国南佛罗里达大学和蒙特克莱尔州立大学的研究人员假设，网络游荡是一种短暂的休息，让员工有机会从紧张的工作中恢复过来。研究人员招募了258名大学生，要求他们每周至少工作20小时，然后完成一项关于工作经历的在线调查，要回答：在工作期间花了多少时间网络游荡；工作满意度和离职意愿；在工作中遭受不公待遇的频率，如被欺凌、威胁或训斥。

正如预期的那样，遭受了更多不公正待遇的大学生工作满意度较低，且更想离开公司。有趣的是，网络游荡有效地缓冲了这种联系，即遭受不公待遇的员工，如果花了更多时间开小差，他们的工作满意度较高，辞职意愿比没有开小差的人低。这就表明，网络游荡是员工的安全阀，帮助缓解压力。总的来说，大约65%的员工报告他们在工作期间至少花了一些时间用于“摸鱼”，时间长短适度，最常见的形式是收发私人信息。

尽管研究人员没有直接评估网络游荡如何影响员工绩效，但他们认为通过缓解压力，最终能提高工作效率。这与伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校劳动关系学院近期的研究结果相吻合，该研究表明，在工作日期间短暂休息与工作绩效高之间存在着间接关系。

当然，并不是所有开小差都要被允许，例如有些人大部分时间就在混日子，有人认为这种行为“没什么大不了的”，或很多员工在网上闲逛都没有受到警告，这些不利因素导致的开小差，管理者应及时发现和控制。▲