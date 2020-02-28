十八街麻花含多种坚果
康瑞雪
在很多天津人眼中，桂发祥十八街麻花寓意“桂子飘香、发奋图强、吉祥如意”。早在100多年以前，在天津卫海河西侧繁华喧闹的小白楼南端，有一条名为十八街的巷子。巷子中有一家麻花铺，名为“桂发祥”，“桂发祥”的主人刘老八是个精明的生意人，他炸的麻花真材实料，总是顾客盈门。而且经过精心研究，反复实验，刘老八创造出了金黄油亮、香甜味美、久放不绵的什锦夹馅麻花，从此“桂发祥”麻花著称于世，成为天津卫赫赫有名的食品“三绝”之首。百年间，十八街麻花完全凭手工完成，从选料、制作到包装的每道工序，都具有严格而独到的讲究。
麻花酥脆香甜，甜而不腻。配料中最多的是小麦粉，小麦粉含有丰富的碳水化合物，而碳水化合物是人体能量的主要来源。麻花中含有多种坚果，如核桃、芝麻、花生等，坚果中富含脂肪，且脂肪比较优质，以单不饱和脂肪酸为主。十八街麻花中不含食品添加剂，以天然食物制成，但久放不绵，可长时间储存，外出或旅途中可带些以备不时之需。但麻花为油炸食品，且拌馅时就加入了植物油揉制，脂肪含量较高，热量也很高，不适合减重及高血脂等人群食用；另外，麻花中加入了白砂糖，升糖指数较高，不适合糖尿病等人群食用。
麻花一次不宜吃过多，可以在正餐时当作主食，另外需要搭配少油的蔬菜和瘦肉，保证三大营养素供能比例均衡。也可在两餐之间当作加餐点心，搭配茶水、水果等一起食用。▲
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