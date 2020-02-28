白霜越 多，蓝莓越新鲜

湖北省黄石市中心医院临床营养师 胡晓岚

蓝莓味道酸甜，果肉细腻，风味独特，素有“美瞳之果”“浆果皇后”的美誉。很多人好奇，蓝莓上的“白霜”是农残吗？为啥不容易洗掉？

这层白霜也叫果粉，是蓝莓在生长过程中天然分泌的，是一些糖醇类物质，对人体无害，可以吃。这些物质不溶于水，因此很难洗掉。白霜可以减缓蓝莓果实的失水速率，同时还让其表面不容易因为湿度过高而滋生细菌。

其实，这层白霜是蓝莓新鲜的标志。因为随着时间延长，蓝莓上的白霜会逐渐消失。一般来说，蓝莓的品质越好，白霜越多。因此蓝莓要尽量选择深紫色或蓝紫色，表皮上有厚厚一层白霜的。此外，表皮光滑不黏手、捏起来比较结实饱满的蓝莓更新鲜。买回来的蓝莓用清水冲洗或盐水浸泡几分钟即可食用。如果放入冰箱冷藏保存，需要将水分晾干。▲