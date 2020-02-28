新冠肺炎疫情肆虐下，有些人出现了不安害怕、紧张焦虑等心理问题。如何减轻疫情对心情和生活的干扰，中医上的引导性音乐想象技术能帮助改善不良情绪。

如果你在疫情期间出现以下情况，就要多利用音乐想象调调心。1.情绪上，对自己或他人的卫生情况和身体状况有怀疑，还会因原先生活节奏被打乱而烦躁、愤怒。2.思维上，出现记忆力、注意力下降，做决定犹豫不决等变化。比如，会出现爱忘事的情况，常说“我要干嘛来着”的话。3.行为上，睡眠、社交发生变化，比如频繁、持续地洗手，睡眠减少或增多，不愿去医院、超市、菜市场等。引导性音乐想象技术不是简单随便地听听音乐,而是通过听、触、嗅等感觉器官的内在作用，让身体和精神得到深度放松及自由舒展。舒心灵动的轻快曲子，或旋律古朴，节奏比较平稳的古典音乐都有较好效果，建议多听一听。▲