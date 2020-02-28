热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

听音乐可调心防疫

黄砚萍

2020年02月28日11:22 来源：人民网-生命时报

　　新冠肺炎疫情肆虐下，有些人出现了不安害怕、紧张焦虑等心理问题。如何减轻疫情对心情和生活的干扰，中医上的引导性音乐想象技术能帮助改善不良情绪。

　　如果你在疫情期间出现以下情况，就要多利用音乐想象调调心。1.情绪上，对自己或他人的卫生情况和身体状况有怀疑，还会因原先生活节奏被打乱而烦躁、愤怒。2.思维上，出现记忆力、注意力下降，做决定犹豫不决等变化。比如，会出现爱忘事的情况，常说“我要干嘛来着”的话。3.行为上，睡眠、社交发生变化，比如频繁、持续地洗手，睡眠减少或增多，不愿去医院、超市、菜市场等。引导性音乐想象技术不是简单随便地听听音乐,而是通过听、触、嗅等感觉器官的内在作用，让身体和精神得到深度放松及自由舒展。舒心灵动的轻快曲子，或旋律古朴，节奏比较平稳的古典音乐都有较好效果，建议多听一听。▲

(责编：李轶群、许心怡)


推荐阅读

情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道   人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn