入冬以来，美国爆发严重流感疫情。据美国疾病控制与预防中心预测，全美有至少1900万人受到感染，与流感相关的死亡人数可能达到1万人。近日，一项发表在《环境研究快报》期刊上的新研究表明，气候变化导致的快速天气变化可能会加大人口密集地区的流感传播速度和风险。

美国佛罗里达州立大学地球、海洋和大气科学系副教授吴兆华（音）联合国际研究团队分析了大量历史数据，以探究在秋季的几个月中，显著的天气变化如何影响地球中北部人口密集地区的流感疫情。特别关注的地区包括美国、中国、法国和意大利。冬季的低温和干燥为传播流感病毒创造了有利的环境。而在2017~2018年的流感数据中，研究人员发现，秋季天气的极端波动本质上造成了后期流感的爆发。

吴兆华表示，全球气候变暖导致天气的变化速度加快，来自世界不同地区的流感历史数据显示，流感传播与天气情况密切相关。这在很大程度上是由于冬季遇“变天”时，人体免疫系统失效，更易受到病毒攻击。该研究可为判定流感疫情的威胁性和严重程度提供参考。▲

（徐 蔓）