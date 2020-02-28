心脏康复遵循五大处方

国家老年医学中心、北京医院心血管内科副主任、主任医师 汪 芳

我国1990~2019年疾病死亡谱显示，心脑血管疾病占据首位，对老年朋友来说尤为凶险。心血管疾病的预防、治疗和康复没有很好联动，是造成这一问题的重要因素。

临床上认为，心脏康复对老年患者的生命安全具有重要意义。广义上说，心脏康复属于综合的康复医疗，不仅要求改善患者的心血管功能，还要帮患者在生理、心理、社会等多方面达到较好的功能状态。心脏康复应遵循“五大处方”：

药物处方。患有心血管疾病的老人必须认清一个事实：自己需要长期、规范的药物治疗。一定要遵医嘱，出现异常要跟医生及时沟通，不可私自停药换药。

运动处方。由于患者的病情有轻有重，运动应讲究适量。严重的心血管病患者，一定要在医护人员的密切配合和监控下，开展运动训练，做到循序渐进，目的是逐步提高心功能储备。一般来说，适度的耐力训练、阻抗训练、柔韧训练，能切实提高心血管病患者整体机能。

心理处方。老年患者需调整好心态，不要被疾病“吓倒”。临床上，我们经常遇到一些焦虑、抑郁的心血管病患者，他们脾气暴躁、频频失眠、家庭不和睦，而这些因素会加速疾病进展。因此，治病的同时还应加强对患者的心理疏导。

营养处方。很多心血管病患者之所以患病，往往是“病从口入”，确诊后仍旧无法控制饮食，超重和肥胖的问题得不到改善。常言道“管住嘴，迈开腿”，营养处方和运动处方必须好好结合才行。特别是高血压、冠心病患者，需控制盐摄入，保持血脂达标。

戒烟处方。吸烟是心血管疾病的一个重要危险因素。大量研究表明，吸烟是很多病人预后不佳的因素，特别是做过心脏支架的患者更应戒烟。假如单纯劝诫没有效果，就应考虑采取一些特殊的技术手段予以帮助。（总第80期）▲

编者的话：亲爱的读者朋友们，时光荏苒，我们迎来了“老年健康大学”栏目的最后一期。自2019年4月30日开栏以来，这所“大学”为老年朋友传递了营养、情绪、用药等18个领域的知识，汇成80堂课，希望已为您的晚年生活带去切实的帮助。栏目虽已至尾声，但我们的守护一直都在，愿您坚持健康的生活方式，快乐长寿！