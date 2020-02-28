四川：医院设单向“三通道”防院感

“取药流程和之前完全不一样，不走回头路。”2月23日11时，四川省成都市民江女士拿完药走出四川省人民医院大门后说，“虽然比以前要多花些时间，但心里踏实。”

在疫情防控阻击战中，院内交叉感染防控不容有失。为让公众安心就医，并实现一线医务人员“零感染”目标，四川各地医疗机构积极行动，织起“防疫安全网”。

2月21日一早，成都市民王先生走进四川大学华西医院就诊。与以往不同，见到坐诊医生前，王先生需经两次严格的体温检测和询问筛查。而在诊断开始前，门诊医生还要详细询问王先生有无新冠肺炎等相关流行病学史。

门诊和急诊，是患者进入医院的主要入口，也是阻断院内交叉感染的第一道防线。在新冠肺炎疫情防控中，四川省强化门诊和急诊三级预检分诊。在门诊急诊入口、就诊区和诊室内分别安排专人对每位就诊患者测量体温，并询问流行病学史。层层筛查后，发热和有相应病史的人员被及时分诊到发热门诊。

四川省人民医院副院长、主任医师王莉介绍，在门诊和急诊通道的所有关卡，工作人员都进行了必要的防护。发热患者或相关病史的患者将由专门的工作人员按照单独的隔离线路，把患者带到发热门诊就诊，堵住风险源。

为避免医院内人员交叉感染，该省制定严格的医院“三通道”管理防控措施，明确三级医院要设置单流向且相互隔离的医务人员、普通患者、发热疑似患者3条入院通道，且各通道入口均有明确标识，并设立体温监测点。目前，四川省三级医院已100%实现“三通道”诊疗流程再造，93.1%的二级医院完成普通患者与发热疑似病人相互隔离的“双通道”诊疗流程改造。该省各级医疗单位和援助湖北医疗队未发生任何因防护不当而导致感染的事件。（记者喻文苏 通讯员袁敏）