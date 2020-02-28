天天网课 如何保护眼睛？

受新冠肺炎疫情的影响，学校给学生们提供了网络课堂，家长们一方面感到欣慰，另一方面也担心孩子长期对着电脑，近视度数可能会加深。中山大学中山眼科中心屈光与低视力科主任医师杨晓教授指出，远程教学模式会导致儿童和青少年学习模式和用眼习惯发生改变，家长应重视对孩子们视觉健康的保护工作，提前做好防控。

警惕： 开学或迎来配镜高峰

连日来，随着寒假时间的延长、居家远程学习模式的铺开，孩子视觉健康成为了家长们焦虑的问题。“我的孩子一天到晚都盯着屏幕，这近视度蹭蹭蹭往上涨怎么办？”“要不要换台大屏幕电脑或者买防蓝光眼镜，这方法有没有效果？”……

针对家长们的焦虑，杨晓介绍，最近不少家长咨询相关问题，常见有：间歇性外斜视；视近不能持久、眼痛等视疲劳表现。杨晓介绍，随着孩子们居家学习时间拉长，有的孩子上完网课后手机、电视屏幕不停歇，过度用眼可能会导致眼健康不良，例如近视加深或视疲劳，以及眼干等视频终端综合征，主要表现为：眼酸眼胀，眼干，眼红，刺痛，看近太久后看远模糊，有些甚至出现头痛等，这些都是视疲劳的表现，有些是属于双眼视调节和集合的问题。

“预测在开学后的周末会出现就诊、配镜小高峰，近视的发病率会增加。”杨晓表示。

防控：居家学习要做好预防

专家提醒，在居家远程学习期间，家长应引导孩子们培育良好的用眼习惯，及时纠正错误的学习姿势，并可从光线、用眼时间、运动等方面做好近视防控工作。

在上网课时，显示器屏幕的中心和双眼平齐。眼睛与屏幕的距离应保持在45~65厘米之间。“建议眼睛离显示屏的距离越远越好，可将手机内容投屏到电视机上播放，有条件的家庭，可参考学校教学，采用投影仪替代电子屏幕，要注意显示屏与外部光亮度需接近。”此外，显示视标的大小需适中，不要太小，如视角太小，越需要专注，越不敢眨眼，太大则影响视野范围。

读书写字的过程中，正确的姿势很重要。学习时选择合适的桌椅高度，保证正确的读写坐姿，做到“三个一”：一尺一拳一寸，即眼睛与书本距离应约为1尺（33cm）、胸前与课桌距离应约为1拳（6~7cm）、握笔的手指与笔尖距离应约为1寸（约3cm）。

家长需注意的是，学习的光线也很重要。如果是白天，建议将写字台搬到有自然光的场所，光线充足的阳台和窗户旁是非常好的选择，可以远眺，也可以在那里看书写字。但要避免阳光直射书本或眼睛。夜间使用台灯时，灯光亮度要以眼睛直视时觉得不刺眼为宜。台灯放置位置需正确，台灯光线从写字的手写斜前方射入。如右利手的，台灯应放在左前方，避免写字时手影遮挡光线。此外，使用台灯时，房间里大灯也应该开着。

调整：网课时间掌握“30/10”原则

杨晓表示，学生们在学校教室的学习，通常是40/10，即40分钟课程搭配10分钟休息时间，但是网课由于显示屏为电子屏，且距离太近，所以建议调整为30/10，即学习30分钟，休息10分钟。

在居家护眼的举措中，可考虑眼保健操和运动相结合。眼保健操务必保证洗干净手后再做，做完再洗手。

“在家里也要坚持利用各种条件进行适度的体育锻炼，比如在阳台跳绳、仰卧起坐、跑步机跑步，从而达到和户外活动类似的预防近视效果或强身健体的作用。”杨晓提醒。

提醒：有以下症状应及时就医

当孩子眼睛不舒服时，家长们时常感到手足无措，是用眼过度还是眼睛出了问题，在疫情期间是否应该带他去就诊？

杨晓表示，判断是否立即就诊最重要的关键词是：短期明显视力下降；短期明显眼痛；眼外伤。具体的症状表现为：伴有视力明显下降的眼红；突发明显眼痛、眼红、头痛；突然发生的或短期加重的明显视力下降；突发的看东西有持续的遮挡感；眼部外伤（轻微的眼皮擦伤，无视力下降的碰伤等可先在家观察）；异物进眼等，如果有以上症状，家长应尽快带孩子就诊。

如果只是眼疲劳，如出现眼部干涩或眼痒症状，不一定要马上用眼药水，可用以下方式改善眼疲劳，如注意不要揉眼，眼干可适当热敷，如平时有眼部过敏史，出现眼痒可适当使用冷敷，如合并其他眼部不适，如分泌物增多等，仍需及时就诊。

“经过一段时间远程学习模式，开学后，家长应密切观察孩子的视觉健康情况。”杨晓提醒，如果开学后家长发现孩子看远处经常眯眼，歪头视物或眯眼，视物疲劳，抄作业不完整，学习成绩下降，性格和情绪发生变化等，应尽早带孩子到眼科就诊。（广州日报全媒体记者梁超仪 通讯员邰梦）