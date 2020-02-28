三位台湾青年的战“疫”感悟

从“70后”到“90后”，从制造业到服务业，在闽各行各业台湾青年向记者讲述了他们独特的战“疫”故事。他们说，疫情的影响是暂时的，大陆市场前景值得期待。

“70后”陈岱明：香草的新契机

每年3月举行“植树赠苗”活动，是台资厦门美格农艺有限公司10多年来的传统。公司常务董事陈岱明告诉记者，作为“全国科普教育基地”，公司每年植树节期间都会免费赠送逾6000株树苗，接待学生、市民上万人次。

“今年受疫情影响，我们打算利用社区服务赠送。”陈岱明说，福建疫情控制情况良好，感觉生产生活都在逐步有序恢复。

美格农艺成立于1993年，是厦门最早专业从事台湾优良种苗以及精品花卉引进的企业之一。作为台商二代，生于1976年的陈岱明在厦门大学读完本科，又到福建农林大学进修，并在七八年前加入父亲创办的公司。

2月上旬，陈岱明从台湾赶回厦门。10日，公司正式复工。他说，公司做园艺景观工程、室内外植株零售和租赁等，经营在疫情中受到一些冲击。“本来需要我们定期上门给客户做维护，现在暂时没法做了。不过，在我们自己的园区里，浇花、施肥、杀菌，一切都在照常进行。”

此次疫情让陈岱明发现了新商机。“疫情过后大家会更注意养生，大陆市场这么大，我很鼓励台湾青年带着大健康等相关产业到大陆寻找机会。未来公司也打算和台湾营养师合作，更多引进药用性的香草类植物。”

“80后”韩文浩：空气压缩机的贡献

“疫情期间，很多口罩厂扩产，需要更多空气压缩机，我们正月初三就开始给他们供货了。”台资厦门东亚机械工业股份有限公司总经理韩文浩说，能为抗击疫情做一些事情，感到非常欣慰。

韩文浩发现，自己认识的很多制造业台商，都是早早从台湾赶回大陆。“大家都想尽快让企业运转起来。”他说。

1988年出生于台湾桃园的韩文浩，1997年随父亲到厦门定居，后来在上海交通大学读了本科，又到美国念硕士。他说，今年刚好是公司成立30周年，2012年自己进入公司就深刻感受到大陆制造业的实力。“公司九成产品销到大陆各地，正是有了大陆市场的培育，我们才有今天的成绩。”

韩文浩说，疫情给公司带来一些损失，“本来年初是旺季，大家开工要买新设备，但错过了旺季，公司的资金、人员管理都受到一定影响。”

尽管如此，韩文浩依然乐观。他预计下半年经济情况会反弹，已通知公司人事部门抓紧招聘员工。“可以线上面试新员工，让他们早日上班。我们要在市场需求增加前做好准备。”

“90后”简以信：大陆大有天地

从福建师范大学毕业后，“90后”台湾桃园小伙儿简以信就成立了贸易公司，开始做红酒进出口生意。往年春节期间，公司营业额都有两倍以上增长，今年受疫情影响减少了，但他仍然有信心。“面对一个未知的病毒，大陆防控措施已经做得很好了。未来经济肯定会恢复，毕竟大陆消费能力在这里。”

除了红酒贸易，简以信还从事文创设计。他说，自己的文创团队受疫情影响不大。去年底，他接受山西一家景区委托，帮助开发衣服、文具等旅游文创产品。“我们一个季度见面谈一次，平时都是远程办公，影响不大。”

简以信聘请了三位在大陆读书的台湾青年，一起开发文创产品。他很希望台湾青年来大陆读书或就业、创业。

生于1992年的简以信，7岁就跟着爸爸到了广东东莞。“在我成长的过程中大陆扮演了很重要的角色，现在我很多朋友都是大陆的。两岸青年的生活已经密不可分。”他说，“台湾青年必须花一些时间来大陆走走看看，这里真的大有天地。”

（据新华社福州电）