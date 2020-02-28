新冠肺炎样本怎样保存？ 河南提出明确要求

河南省卫生健康委近日印发《河南省新型冠状病毒肺炎患者血液检测样本保存管理方案（试行）》（以下简称《方案》），提出相关管理要求。

保存新冠肺炎血液检测样本的目的，主要在于为新药、试剂的研发提供生物样本资源，并为科学研究留存基础资料。而这对实验室生物安全提出了更高的挑战。

《方案》提出，样本由具备保存条件的从事新型冠状病毒检测的各定点医疗机构、疾病预防控制机构和第三方检测机构进行超低温保存（置于零下70摄氏度或以下保存，若无零下70摄氏度保存条件，则于零下20摄氏度冰箱暂存）；不具备保存条件的，应将样本及时移交保存于河南省疾病预防控制中心，并签署保存协议或者按要求及时销毁。

《方案》要求，样本在保存时，应按规范要求设立专库或专柜单独保存，双人双锁；保存地点应有消防、防盗、监控等控制人员进入的有效措施，以及通风、温湿度监测与控制等设施，由专人负责，准确记录样本的来源、种类、数量，逐一编号登记，采取有效措施确保毒株和样本的安全。样本保存期限不应超过6个月，超过保存期限的样本应移交有资质的保存机构，按要求及时销毁，并对销毁过程进行严格监督和记录。（记者乔地）