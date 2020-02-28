为白衣战士火速造“铠甲”

一家并不生产医用防护服的企业，从零起步，到日产4万套，需要多久？新兴际华集团交出的答案是：不到20天！

面对突如其来的疫情，央企新兴际华第一时间响应党中央号召，并向集团上下发出通知，要求做好利用现有资源转产疫情防控物资的准备。1月24日，董事长张雅林、总经理杨彬召集军需、应急、医药等业务板块和重点成员企业研究后决定：试产转产疫情防控急需的防护服。1月27日，集团在与工信部对接后主动认领任务，并将相关企业纳入医疗应急物资供应保障体系名录。

新兴际华第一时间制定出详尽完备的计划：选定曾在非典时期为北京小汤山医院供应过防护服的石家庄际华3502公司作为主导企业，首批吸收江苏、山西、河北等6家企业探索试产投产，安排吉林等地4家企业作为预备队先生产非医用防护服，后续再转产。他们还提出“2月14日起，日产4万套”的产能任务，与7家企业负责人一一签订军令状。

1月27日晚，际华3502公司成立技术攻关小组，向着样品设计、打版、工艺标准制定和试制、样品打样等难题一一发起冲击；1月30日下午，成功做出2套防护服样衣；2月1日凌晨，原材料到厂后，立即完成裁剪、推线，为其他企业新提供样衣和技术指导；2月3日，第一批医用防护服试产成功。

“人倒班、机不停、连轴转”。新兴际华各企业倒排工期、全速运转，工厂车间昼夜通明。先行转产企业通过开展劳动竞赛、技术攻关等专项突击，不断调试设备、磨合工艺，先后优化15道生产工序，为最大负荷抢产创造条件。后续转产企业也及时选派骨干人员提前观摩，确保早日实现最大产能。2月14日，集团产能达到44645套，成功实现预期任务。

多生产一套防护“铠甲”，就能多保护一名白衣战士。截至2月19日，新兴际华已累计投入人员7241人、生产医用防护服46.6万多套。产品经检验合格后，已陆续从各公司发往湖北和全国其他地区。日产5万套、日产6万套……新兴际华不断自加压力，向着更高目标努力。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 07 版）