我科学家发现新抗衰老靶标基因

人民网上海2月27日电 （记者姜泓冰）27日凌晨，《自然》期刊在线发表了题为《两个保守的表观遗传调控因子妨碍健康衰老》的论文，科学家结合多种模式动物，使用多种方法从不同层面解析衰老的调控机制，揭示了神经系统衰老的基因调控网络，同时发现了全新的抗衰老靶点，为延缓大脑衰老提供了新的理论依据和作用靶标。

该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心（神经科学研究所）、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室蔡时青研究组与中国科学院上海巴斯德研究所江陆斌研究组合作完成。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 12 版）