灌满奶瓶子 充实菜篮子

畅通养殖业产业链

“最难的时候，库存的玉米只够9天，蛋白粉剩2天，豆粕只剩1天，真是发愁啊！”青岛田润产业一体化公司办公室主任李峰说，受疫情影响，春节后生产遇到了困难。

养殖、屠宰、上市，一环扣一环。几天时间，青岛市农业农村部门紧急出台政策，交通部门迅速审核，交警部门快速制证，第一时间为运输车办好了“通行证”。

“有了通行证，每天有60吨饲料送到1000多户养殖户手里，还能把8万多只鸡鸭拉回来，再供应到青岛的商超，走上市民的餐桌。”李峰介绍。

为解决养殖业“卡脖子”问题，疫情发生以来，农业农村部会同相关部门出台多个文件，明确不得拦截仔畜雏禽及种畜禽运输车辆、不得拦截饲料运输车辆等，对设卡限行、阻断交通的做法进行了规范和纠正。

不少企业纷纷主动作为。春节以来，君乐宝奶粉已满负荷生产，向各地发货50多万箱；京东数科联合首农畜牧公司推出一系列智能化解决方案，有效降低牧场管理中的人工巡检频率，减少人员接触。“这段时间人工成本相对高，但保障肉类供应是企业的责任，相信很快就会扛过去。”山东春雪食品有限公司负责人说。

饲料供应跟上来。据农业农村部调度，截至2月17日，全国9711家饲料企业，已有6384家开工复产，开工率为66%。“尽管与常年同期相比仍有差距，但大宗原料玉米、豆粕等饲料总量是够的。”农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示。

加快生猪产能恢复

“作为生猪养殖企业，项目早一天建成投产，就能早一天收益。”湖南众合农牧科技公司总经理梁从林说，公司在吉首市的排羊山万头母猪项目，原定正月初六复工，疫情一来，心里没了底。

关键时刻，吉首市畜牧水产事务中心主任张智义打来的电话，让梁从林心里的石头落了地：市里出台18项优惠政策，推动企业复工。4天后，“隆隆隆”的机械作业声唤醒了项目工地。

猪肉稳价保供牵动人心。2018年以来，全国生猪生产大幅下滑。随着各项政策措施的出台落实，去年11月出现生猪存栏和能繁母猪存栏“双增”好势头，猪肉供需矛盾有所缓解。

在市场拉动和政策激励下，猪肉产能持续恢复。全国400个定点监测县数据显示，1月份能繁母猪存栏环比增长1.2%；年出栏500头以上规模猪场能繁母猪存栏连续5个月增长。

杨振海说，能繁母猪存栏持续增长，为生猪生产恢复奠定了较好基础。作为生产恢复和市场供应的“主力军”，规模猪场出栏的生猪占总出栏量的一半以上，能够一直保持率先恢复势头，对生猪生产的整体恢复十分有利。

下一步，农业农村部将会同有关部门加强生猪生产扶持政策督促检查，推动扩大抵质押贷款试点范围和补贴范围，帮助有关场企解决实际困难，努力维持生猪生产恢复良好势头。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 18 版）