甘肃确定今年13个重点任务
近日，甘肃省卫生健康委印发《2020年工作要点》，确定13个方面重点工作任务。
据悉，2020年甘肃省卫生健康委系统重点工作包括：全面加强党的建设、坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、坚决打赢健康扶贫攻坚战、持续深化医药卫生体制改革、加快发展“互联网+医疗健康”、全力提升县乡村三级服务能力、全面加强卫生健康人才工作、切实提升慢性“四病”管控成效、推动中医药传承创新发展、深入推进医养融合、加快完善公立医院绩效考核体系、加强医疗卫生行业综合监管、改革完善疾病预防控制体系。（记者王耀 林丽）
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