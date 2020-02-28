山东预拨22.07亿医保基金
记者从山东省政府新闻办日前召开的新闻发布会上获悉，山东省已向有关医疗机构预拨付专项医保基金22.07亿元，将新冠肺炎疑似患者门诊和住院诊疗费用与确诊患者一并纳入医疗保障政策范围。
据介绍，山东省医疗保障、财政、卫生健康等部门制定基金预付政策，确保医疗机构救治费用充足。对定点救治医疗机构提前拨付1个月～2个月的医保基金，并根据需要及时追加，且不纳入医疗机构总额预算控制指标。同时强化基金垫付，全面实施先就医后结算。由医保基金先行垫付费用，对异地患者不调减报销比例。（记者王仲宇）
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