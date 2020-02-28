这是人类的疾病 不是一个国家的疾病

2月27日，广州市政府新闻办在广州医科大学举办疫情防控专场新闻通气会。

国家卫健委高级别专家组组长、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士表示，4月底左右全国疫情会基本得到控制。

说明

病毒不一定发源在中国

针对病情的预测，钟南山说，此前《柳叶刀》发表过传统模型预测，估计2月4日中国病人达到16万。

钟南山团队建立的数学模型，将国家强有力干预措施和春节后务工人员返程高峰两个变量纳入考量，做出的预测是高峰在2月中旬，接近2月底。“到了2月15日，数字果然下来了。我们更接近国外权威预测值。”

“当时的预测是4月底基本控制，现在还没到，我们可以比一比，到底谁更对。”钟南山表示，目前疫情在国外特别是发展中国家蔓延是否很快还不确定，但是立足于国内，4月底左右全国疫情会平稳。“疫情首先出现在中国，但不一定发源在中国。”钟南山说，“我们需要与国际更紧密地合作。这是一个人类的疾病，不是一个国家的疾病。”目前，广州医科大学已经和国外大学加强合作。

一个月内研发出新药不可能

针对新药的研究，钟南山表示，真正对突发性的一些传染病这些重视得不够，所以没有持续地进行科学研究。

“所以这一次对新发的这个病我的感觉在治疗上有点束手无策，只能够根据很多它的原理，用现有的药。”

他说，在这么十几天、二十天，甚至一个月里能够研发出一个新药根本是不可能的，这需要长期的积累。

急性传染病近80%都来自动物

钟南山说，从近几十年急性传染病的情况来看，近80%都是从动物身上来的。他说，这次新冠肺炎有一些线索，一个就是浙江舟山群岛的蝙蝠，它们身上是携带这个病毒的。另外一个就是华南农业大学发现，穿山甲身上携带有与新冠病毒有高度同源性的类似病毒。野生动物常常携带病毒，但并不会在它们身上产生疾病，而是容易传播给人。“野生动物常常携带冠状病毒，吃野生动物本来就是人类的陋习。”

他表示，本世纪短短20年就已经发生三次冠状病毒感染人类的情况，第一次是SARS，第二次是MERS，第三次就是COVID19。所以制定相关政策，对以后控制突发性的传染病特别是对不明原因的冠状病毒的传播有重要意义。

释疑

通常病人不会再感染

此前，一些地方出现出院病人核酸检测复阳、出院后粪便再测出阳性的案例。

对此，钟南山解释说，目前尚不知道新冠肺炎的过程，不能下绝对的定论。他说，一般来说，病毒感染规律一样。如果身体出现IgG抗体，而且抗体呈现4倍的增高，就可以捐献血浆了。

“患者身体出现针对新冠病毒的抗体，那么这些病人一般不会再感染。”他表示，至于肠道粪便中病毒核酸阳性，可能是有自己的规律，比如是残余排出。

钟南山说，出院病人核酸检测复阳有多种原因，可能是试剂本身问题，同时检测方法、采样方法对阳性率差别很大。复阳的病人有可能以前就不是阴性。

他建议，患者出院在家里隔离时查出阳性，可以隔24小时之后再查一次，如果转为阴性，可能是技术上有问题。如果还是阳性，要回到医院做密切观察。

重症特点：小气道内黏液多

在回答“重症病人为何难治疗”的问题时，钟南山表示，根据病理观察，新冠肺炎和SARS不同。

他说，新冠肺炎重症有个突出特点：小气道中黏液非常多，黏稠度很高，阻碍气道通畅，因而造成继发感染，以及更加严重化。

他表示，目前从两个地方的病理结果都发现，在小气道清除黏液是重要研究对象，“现在没有解决，正在想办法解决。”

建议

对抗新冠更需要国际合作

钟南山表示，按照27日早间的数据，目前，中国增加的病例已经少于国外增加的病例，韩国、伊朗和意大利确诊病例增长较快，中国的做法可能对他们有启发。他说，自己已经应邀向欧洲呼吸协会介绍中国经验。

“对抗新冠肺炎更需要国际的合作。”对于未来是否会有来自日韩等国家的国际输入病例到中国，钟南山认为不排除这种可能，因此更需要加强国际合作，联防联控，共同分享经验。

复工企业员工间隔应大于1.5米

企业复工防范疫情值得关注。钟南山表示，目前复工回流比较平缓，没有出现聚集高峰。同时出站的体温检测等，也为安全提供了保障。

他认为，可以采用工人到岗双检测方式、核酸检测和IgM检测，以确保健康。大企业有很多区间，建议员工间隔一般1.5米以上。

另外，所有工厂自来水龙头、厕所下水道要保持非常通畅。他表示，目前没有任何证据证明粪便沾污了食物，食物被吃下后，通过胃和肠道等消化系统传染。

文/本报记者 刘艺龙