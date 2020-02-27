疫情之下的网课挑战：如何科学用眼防控近视
由于新型冠状病毒肺炎的影响，各高校、中小学校都采取了网络授课的方式，学习知识、保证教学进度的同时，难免造成学生长时间使用电子产品的情况，而我们大家都清楚，长时间观看电子设备会导致眼睛疲劳，眼睛酸疼、流泪甚至发痒，红肿等，那么如何有效地缓解眼睛疲劳，防控近视，成了大家最为关心的话题。
2020年2月28日（周五）13:00-14:00，“人民好医生”客户端将邀请教育部全国近视防控专家宣讲团团长、中华医学会眼科学分会副主任委员，温州医科大学附属眼视光医院瞿佳教授进行视频直播，与您探讨疫情期间，学生们如何科学用眼防控近视。
专家简介
瞿佳，教授、主任医师、博士生导师，现任温州医科大学眼视光医学部主任。兼任国家眼耳鼻喉临床医学研究中心主任、眼视光学和视觉科学国家重点实验室主任、国家眼视光工程技术研究中心主任、国务院学位委员会临床医学学科评议组成员、教育部高等学校眼视光医学教学指导委员会主任委员、教育部全国近视防控专家宣讲团团长，中国老年医学学会眼科学分会主任委员、中华医学会眼科学分会副主任委员。《中华眼视光学与视觉科学杂志》主编、Eye and Vision 杂志主编。
擅长：眼科临床和基础研究、近视的发生机制和临床干预研究、眼科遗传病研究等。
随着新型冠状病毒肺炎疫情的发展，绝大部分学校都无法正常开学，网课成为了在这个特殊时刻孩子们保持学习的主要方式，这也导致大量学生每天都要长时间的盯住电脑和手机等荧幕。在这样的背景下，如何既不掉课，又能减少近视的发生，是学生以及家长都十分关心的事情。
近视防控宣言中提到：“儿童要保证有足够、有效的户外活动时间，每天平均2小时左右、每周累积14小时左右。”但是处在疫情期间，要减少外出活动。专家建议：长时间观看网课，中间要穿插休息时间，休息时做做简单的活动，可以在窗户前做远眺来放松眼部肌肉，也可以进行眼保健操。
此外，疫情期间也要保持饮食的平衡，保持合理的饮食结构。粗细粮搭配，保证每日水果、蔬菜、肉类、蛋制品和奶制品的摄入。
如何提问和收看直播：
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