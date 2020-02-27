市场监管总局：12315提供非法野生动物交易线索举报服务

人民网北京2月27日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易工作情况。会上，市场监管总局网络交易监督管理司司长梁艾福表示，打击非法野生动物交易，市场监管部门通过全国12315平台为社会公众提供统一投诉举报服务，对野生动物交易问题线索优先处理、从严查处，在分流、受理、处理和反馈等各个环节全线提速。

梁艾福表示，打击非法野生动物交易，离不开社会各界的监督。市场监管部门通过全国12315平台为社会公众提供统一的投诉举报服务。疫情发生后，各地市场监管部门紧急抽调力量，坚持应急处置，全力保障诉求渠道的畅通，对野生动物交易问题线索优先处理、从严查处，在分流、受理、处理和反馈等各个环节全线提速。

梁艾福通报，截至昨天，全国12315平台共核查涉及野生动物交易举报341件，立案27件，采取行政强制措施4件，依法从严从重从快查处了一批违法行为。

梁艾福表示，12315是查处野生动物违法问题的重要来源。欢迎社会各界继续通过热线电话或平台进行举报，我们将及时受理、认真处理，严惩违法违规交易野生动物的行为。