抗击疫情“心健康-溶会贯通”山西专场线上会议举行

2月22日，主题为“抗击疫情，‘心健康公益行动’‘溶·会贯通’在行动”山西专场线上会议通过网络直播的形式举行。

山西省医学会副会长柴志凯、山西医科大学第二医院心内科主任杨志明、山西省人民医院心内科二病区主任张虹、山西省汾阳医院党委书记郭任维、武汉亚洲心血管病医院急诊科副主任张勇、同煤集团总医院心血管内科主任医师刘利平等心血管领域专家针对新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则、溶栓治疗的常见问题做讲解。据统计，本次会议直播有超过20000人次观看，互动留言4500多条。

柴志凯在致辞中表示，疫情当前，把“心健康·溶会贯通”学术活动调整为线上模式的系列讲座，针对这次疫情中急性心肌梗死救治的实际问题，给广大基层医生及时地提供专业帮扶，这种形式非常及时，非常新颖。近年来，我们有效推动了基层心梗患者规范化救治工作，对降低病死率起到了非常重要的作用，而且区域协同救治体系的建设也在不断完善。目前在这个特殊的疫情形势下，“溶·会贯通”这个项目，具有更重要的现实意义。

在专题讲座环节，刘利平以《新型冠状病毒疫情下的STEMI患者救治原则》为题作分享，他指出，在救治过程中，要遵循五个原则：就近治疗、安全防护、溶栓优先、定点转运、远程会诊。特殊时期，在重视溶栓的同时，要掌握好溶栓适应症和禁忌症的关系，加强防护。另外，要牢牢把握住转运的适应症，需要转运的不能耽误，积极转运，积极救治心肌梗死的病人，但是不需要转运的，能够就地治疗的，一定要减少转运。

张虹在《STEMI患者溶栓治疗要点与常见问题答疑》中讲到，STEMI患者的救治成功与否，取决于救治时间的早晚，对于广大患者的健康教育宣传是非常重要的。在救治过程中，要根据整体综合的治疗能力来决定到底是采用静脉溶栓还是采用经皮冠状动脉介入治疗（PCI），无论是采用哪种手段，早期肝素化的治疗都是非常重要的。在特殊形势下，急性心梗患者将会优先选择溶栓治疗，以尽快开通梗死相关血管。同时，在做好STEMI患者救治的同时，务必注重加强个人防护，避免疲劳作战、舒缓心理压力、保持旺盛精力，确保身心健康。

张勇在讲解《疫情期间心血管医生的防护策略》中表示，新冠肺炎传染性很强，防护肯定有难度。但是医护人员在流程上和细节上做好把控，在一定程度上是可防可控的，要理性对待它，不要过于恐慌，保持一个良好的心态。其次，防护工作是一个系统性的工程，防护细节决定成败。各个地方、各个医院要根据自己的疫情和防护物资的准备情况，采取相应的防护措施。

随后，郭任维以《山西省吕梁市新冠肺炎阻击战》作经验分享。据了解，山西汾阳医院收治的6例新冠肺炎确诊患者全部治愈出院。实现了“患者零死亡、医护人员零感染”。

会议还进行了连线武汉环节，山西省汾阳医院支援湖北的医疗队成员通过直播连线介绍了目前疫情一线的医疗救治与防护工作，几位专家也纷纷对他们的工作给予肯定支持，并嘱托前线医护人员做好防护，早日凯旋。

据了解，“溶·会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。