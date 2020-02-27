农业农村部：保持高压态势 确保执法行动取得实效

人民网北京2月27日电 （董童）在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，农业农村部渔业渔政管理局副局长韩旭表示，近期各地农业农村部门累计出动执法人员4万多人次，开展联动执法4000多次，封控隔离水生野生动物饲养繁育场所6254处，查封违规经营场所42处，停业整顿违规经营利用的商户162户，查获违规交易水生野生动物445只、制品1088.5千克。

“目前各地的专项执法行动还在进行当中，我部将继续加强对地方农业农村部门的指导协调，继续保持高压态势，确保执法行动取得实效。”韩旭说。

此外，韩旭表示，农业农村部近年来根据法律法规和职责分工，不断健全规章制度,采取了4项措施加大水生野生动物保护的力度。具体为针对长江江豚、中华鲟、中华白海豚、斑海豹等旗舰物种，出台了7个专门保护行动计划，构建系统保护网络；建立海洋和内陆水域的休禁渔制度，加强水生生物资源养护，为拯救长江濒危水生野生动物，在长江流域实施十年禁捕；每年启动水生野生动物保护宣传月活动，广泛开展宣传教育活动；组织实施中国渔政亮剑等系列执法行动，建立部门间联合执法机制，加强国际合作，严厉打击涉及水生野生动物的违法犯罪行为。

“下一步，我部将从修订法规、完善目录、规范管理、强化执法、扩大宣传等多方面采取有针对性的措施，贯彻落实好全国人大的《决定》。”韩旭说。