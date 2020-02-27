市场监管总局：疫情防控期间停业整顿市场和经营户1.1万家

人民网北京2月27日电（董童）在今天召开的国务院联防联控机制发布会上，市场监管总局网络交易监督管理司司长梁艾福表示，疫情防控期间，全国市场监管部门先后检查经营场所460万个次，监测电商平台、网站140万个次，督促下架或者删除、屏蔽相关的交易信息14万条，停业整顿市场和经营户1.1万家。

梁艾福介绍，在疫情发生后进一步采取了六项相应措施，分别为组织各地市场监管部门对各地农贸市场和电商平台加大监测力度，同时对社会公众倡导健康饮食消费；会同有关部门发出《公告》，要求疫情期间禁止任何形式野生动物交易；与有关部门联合开展打击野生动物违规交易专项执法行动；要求对非法交易行为简化执法程序，顶格处罚，从重从快从严打击; 要求食品经营者不得采购、经营、使用野生动物肉类及其制品，不得提供所谓的“野味”；加大对电商平台的监测和监管，对涉及野生动物交易的广告加强专项检测。

他说，各地市场监管部门按照要求采取了多项措施，例如有的在农贸市场和大中型超市实施“驻场值守”，有的出台野生动物市场监管的指导手册或者工作指引。

“下一步，市场监管总局将与有关部门加强协作配合，共同对捕猎、出售、购买、食用、运输等各个环节加强监管，严厉打击野生动物违法违规行为。”梁艾福说。