国家林草局：打击非法野生动物交易 整治相关场所35万余处
人民网北京2月27日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机制召开新闻发布会上，国家林草局动植物司副司长王维胜对野生动物管理情况进行通报，截至2月26日，全国各地林草系统共出动执法人员86.6万人次，出动车辆9.78万余次，清理整治市场餐馆饭店等经营场所35万多处，办理野生动物违法案件690起，收缴野生动物39000多只，收缴封存的野生动物制品1080多公斤。
王维胜表示，目前，国家林草局成立领导小组，及时、严格实施最为严格的野生动物管控系列措施，主要包括五方面内容。
一是针对专家评估竹鼠、獾等野生动物可能携带新冠病毒的情况，国家林草局及时要求全国各地对2800多家竹鼠、獾养殖机构全面排查从业人员健康状况和养殖动物的异常死亡或者疫病等情况。
二是明确要求各地对所有的野生动物人工繁育场所实施封控隔离，停止一切野生动物上市交易和运输等活动，严厉打击违法猎捕、经营利用野生动物的行为。
三是加强野生动物疫源疫病的监测，要求对野生动物非正常死亡、患病等情况实行日报告制度，并对出现的异常情况及时按要求进行妥善处理。
四是加强督导检查，召开电视电话会议，派出9个调研指导组和16个督导组，在遵守人员流动管理规定的情况下，对各地执行野生动物管控情况进行督导检查，严防松懈麻痹等现象。
五是全力配合疫病防控研究，紧急协调安排多批次实验用猴用以疫病治疗药物研究，调查武汉华南海鲜市场销售的野生动物及制品的来源，及时向联防联控机制办公室报告。
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