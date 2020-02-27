公安部：对野生动物非法犯罪开展专项整治行动
人民网北京2月27日电 （记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，公安部食品药品犯罪侦查局党委副书记、副局长柳学军就公安机关在打击野生动物违法犯罪方面相关情况进行了回应。
柳学军表示，根据现行《刑法》和《野生动物保护法》等法律法规，公安机关主要是依法打击涉珍贵、濒危野生动物和有重要生态、科学、社会价值的野生动物犯罪。近日出台的全国人大常委会《决定》，确立了全面禁止食用野生动物制度，明确规定涉及对野生动物违法犯罪行为要加重处罚，并对全面禁止以食用为目的猎捕、交易、运输陆生野生动物做出明确规定。这意味着，我国确立了更为严格的野生动物法律政策，为公安机关打击犯罪提供更为有力的法律武器。
柳学军表示，目前公安部正会同最高人民法院、最高人民检察院和司法部等部门，认真研究制定相关法律适用问题指导意见，将部署各地公安机关开展专项打击整治行动，切实加大对涉野生动物犯罪活动的打击力度。
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