武汉为重症慢病患者解决购药问题
记者近日从湖北省武汉市医保局获悉，该市已有16家药店为公众提供高血压、糖尿病、血管介入术、乙肝、丙肝、肝硬化、恶性肿瘤、慢阻肺、肾移植术后、帕金森等10个重症病种药品服务。
据了解，为缓解疫情期间武汉市40多万重症和慢病患者的购药难题，武汉市医保部门按照特事特办、急事急办的原则，分别于2月11日、2月24日、2月25日，分3批将门诊重症慢病定点药店扩展至50家。此前为减少市民去医院就医引起交叉感染的现象发生，武汉市开通了互联网复诊配药服务。武汉市医保局相关负责人表示，下一步将根据试点情况，陆续在其他医院推广互联网医疗服务纳入医保支付。（记者毛旭）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn