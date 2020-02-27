居家抗疫期间出现面部皮肤问题怎么办？

一场疫情的到来，不仅改变了我们的计划，也改变了我们的很多生活习惯。居家不出门，就是对抗疫做贡献！不曾想到，居家不出门，也有很多朋友出现了“面子问题”——皮炎和痤疮是最多见的，表现为面部皮肤出现干燥，脱屑，紧绷不适，甚至有的人出现红斑，丘疹，瘙痒。或者面部出现大量的粉刺，红肿的丘疹，脓疱等。造成这些问题的原因是什么？不能去医院找医生的情况下我们应该怎么自行处理？眼看疫情好转，复工在即，我们怎么才能健康的、美美的走出去？

面部皮肤出现这些问题有以下几个原因：

现在处于新冠病毒疫情防控的特殊时期，居家抗疫，大家对待面部的护肤出现两个极端：

一个极端就是不早起，不洗脸，不化妆，不抹护肤品，不运动，加之由于环境、气候干燥，令皮肤中的水分蒸发变快、增多。而冬天气候寒冷，人体新陈代谢变慢，皮肤毛孔处于紧闭状态，汗腺、皮脂腺排泄减少。要知道，皮肤表面是由皮脂膜形成，它可以帮助肌肤维持水分，一旦皮脂分泌减少，就无法满足皮脂膜的需求，皮肤就会变得干燥。所以，不保养不润肤+寒冷+干燥+不运动，导致了面部皮肤出现明显的起皮、脱屑，面部紧绷，甚至皱纹。

另一个极端就是，因为不用出门，有大把的时间保养自己，使用洗面奶或香皂反复清洗面部，频繁敷面膜，一方面导致面部皮肤屏障受损，引起皮肤脆弱敏感，出现过敏及刺激性皮炎，表现为红斑，丘疹，脱屑，瘙痒，干燥，紧绷难忍，涂抹护肤品、保湿剂后不能缓解干燥脱屑，还会出现皮肤刺痛，加重潮红与瘙痒。另一方面，过度清洁皮肤与敷面膜，令角质层变薄，减少了皮肤保护，细胞内水分更容易蒸发出现皮肤干燥。

其它比如减肥、偏食，导致皮肤得不到充分的营养；暖气温度过高、使用过热的水清洗、使用刺激性清洁用品、熬夜疲惫等，都会导致皮肤水分大量流失，引起皮肤干燥。

面部出现大量的粉刺，红肿的丘疹，脓疱等痤疮的原因主要有三：过食辛辣肥甘厚味，胃肠生湿化热，湿热互结上蒸颜面而发；或者是居家过久，忧虑疫情的发展和影响等，情志失调，肝郁气滞，气郁化火，上犯颜面而发；或者生活不规律，熬夜到大半夜，饮食起居都紊乱，出现阴虚火旺，发于面部。

针对这些问题，我们只要做好调护，辅助用些药物就能得到解决。

缓解皮肤干燥起皮的方法，我建议大家首先要停止使用各种洗面产品，先不说它们会不会引起过敏反应，可以肯定的是，停用洁面产品会降低对皮肤的刺激。目前出行机会极少，而且出行必须戴口罩，化妆品最好也停用。早晚温水清洗面部后，外抹润肤霜即可。

其次，每天使用纯净水冷敷面部，具体方法是用6-8层纱布或纯棉小毛巾，在常温水中浸透，然后湿敷在面部15-30分钟，每天进行2-3次，可以选在早、中、晚三个时段。

如果皮肤出现发红、灼热较重的朋友，可以口服开瑞坦或者西替利嗪等抗过敏止痒的药物，使用3%硼酸液湿敷，或者马齿苋煎水冷敷，待红斑、灼热消退后换纯净水湿敷，之后涂抹硅霜、氧化锌软膏、维生素E乳等外涂药物。红斑、丘疹、瘙痒显著者也可以联合皮肤病血毒丸、肤痒颗粒等中成药。

对于痤疮发作严重的朋友，首先是需要生活规律，做到早睡早起。建议不晚于11点睡觉，不晚于7点起床。如果该起床了不起，到了该睡觉的时候就睡不着，久则恶性循环，出现生物钟紊乱。生物钟紊乱影响会内分泌，如肾上腺皮质激素、性激素紊乱; 增加细胞因子的分泌，产生了促炎症反应; 情绪恶化等，促使痤疮的发生。中医认为改变生物钟，改变生活的规律，导致肝阴受损，情志失调，损及它脏，脏腑功能紊乱，湿、热、痰、瘀乃生，发为痤疮。所以按时作息，身体阴阳平衡，就会避免痤疮的发病或者加重。

其次就是饮食。对于青春期的寻常痤疮，目前的研究发现，饮食不当是导致其发病的关键性因素。若痤疮严重者，牛奶、甜食需要禁食！少吃肉和辛辣食物，多吃蔬菜水果。

第三就是调节情绪。居家抗疫期间，除了日常的学习和居家办公之外，可以每天听听音乐，与家里人聊一些轻松的话题，在家里适当运动，比如俯卧撑、仰卧起坐，适当做瑜伽，或者在瑜伽垫上原地跑步，有条件的在跑步机上快步走，等等。都能起到情绪调节的作用。

对于比较严重的痤疮，可以外抹夫西地酸软膏，百多邦软膏，也可以将金银花、野菊花、蒲公英、陈皮适量代茶饮。可在线上咨询医生后酌情选用当归苦参丸、皮肤病血毒丸、连翘败毒丸、牛黄解毒丸、丹参酮胶囊等。若是熬夜后出现痤疮，伴见舌质红，舌苔少或者没有舌苔的情况，属于阴虚火旺，知柏地黄丸是有效的。

总之，规律生活、作息有度、补充水分、多摄入新鲜瓜果，适当运动，调节情绪，我们就能健康美丽。

作者：北京中医药大学东方医院皮肤主任医师 杨碧莲

审核：郭蓉娟 柏立群 曹建春 沈潜 闫剑坤 张丰川