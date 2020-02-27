湖北汉川女医护人员为新冠肺炎患者捐献血浆

2月22日，在孝感市中心血站的采血车上，来自汉川市的4名新冠肺炎痊愈者总共捐出了1600ml血浆。这批献血者中，包括3名汉川市人民医院的女医务人员，她们所捐献的血浆在检测合格后，将用于病情进展较快、重症和危重症患者的治疗。

胡艳芳是汉川人民医院肿瘤科护士长，当她看到孝感市中心血站呼吁新冠肺炎康复者捐献血浆的倡议书后，第一时间联系了中心血站，希望自己的血浆能够救治更多的重症病人。胡艳芳说，一线正需要医护人员的时候，自己却感染了，不能与同事们一起并肩作战，感觉非常遗憾。所以希望用这种方式继续帮助患者。她还向医院提出了申请，随时准备重返岗位。

余可是汉川人民医院的一名年轻护士，1月底，她在病区护理患者期间不幸感染。作为医务工作者，她知道康复者的血浆对于救治重症、危重症患者的意义。献血当天，她是在全市实行交通管制的情况下，从汈东老家赶回来参加的捐献。余可说：“当看到金银潭医院张定宇院长呼吁新冠肺炎康复患者捐献血浆的消息时，我特别激动和兴奋，虽然我暂时不能回到战场，但也要换种方式为疫情防控继续贡献力量！”

另一名献血者严珍喜也是汉川人民医院的护士，她表示，不能在前线跟我们的战友一起并肩作战，但希望在后方能够做一些事情，能够贡献自己的一份力量。

据介绍，4位爱心人士捐献的血浆，将按照国家卫健委的相关技术要求进行新冠病毒抗体检测，所有项目检测合格后，即可用于重症患者的临床治疗。（记者姚鹏）