防控疫情不放松 复工复产蓄能量

一方面帮助女性精准防控疫情，一方面服务女性有序复工复产，连日来，江苏省五级妇联组织坚持统筹做好疫情防控下的各项工作，为打赢疫情防控阻击战、实现经济发展目标贡献巾帼力量。

日前，江苏省各级妇联积极行动，对接人社等部门启动2020年“春风送岗”专项行动，变线下招聘为线上招聘，进一步拓宽女性就业渠道，助力企业有序有效恢复生产。盐城市妇联与市人社局等部门联合举办的盐城市复工企业网络招聘会，为广大妇女姐妹搭建特殊时期的线上招聘平台，汇总发布5700多条职位招聘信息，实现用工企业与妇女求职者供需精准对接。

打开江苏省妇联Women+“在你身边”云服务平台，中国妇女报·中国妇女网记者发现，省妇联专门开设“慧创汇”专栏，为有创业意愿的姐妹们提供了专业的线上创业知识、创业工作指导，为她们战胜疫情后迅速复工复产积蓄力量。据悉，“慧创汇”平台由江苏省妇联等多家单位联合打造，包括五大板块：创业政策、妇联喊你来学技、金牌导师、优秀项目、慧创联盟。目前，该平台还面向全省开展“创业知识微视频征集”活动，将创业知识推广到更多城市、社区和乡村，帮助更多妇女创业、就业。

不仅如此，针对受到疫情影响，江苏部分地区出现农产品滞销的情况，省妇联在Women+“在你身边”云服务平台专门及时开通“暖心助农”专栏，点开“暖心助农”专栏，下设“农产品推广”“送菜到家”两个栏目，记者看到，页面中发布了“苏州张家港鹌鹑蛋滞销”“盐城南洋镇青菜滞销”等最新农产品供需信息，无缝对接农户与用户，打造了江苏农产品的线上销售中心。目前，该栏目已推送至全省各级妇联页面，Women+所有用户均可共享这一服务功能。

“疫情发生以来，村上的喇叭、微信群、短信天天提醒我们宅在家、不串门。正好待在家里多做一些中药香包，还能卖钱。”徐州马庄村的“绣娘”们乐观地说，“除了把中药香包捐赠给武汉的医护人员外，妇联还帮我们接了一些订单，姐妹们都忙不过来呢。”

连日来，徐州市贾汪区潘安湖街道马庄村香包文化大院里药香弥漫，一片繁忙景象，工作人员正在将“绣娘”们赶制出来的1000余个中药香包打包连夜发往湖北，捐赠给防疫一线。这是马庄村疫情期间赶制生产出的第二批中药香包，第三批正在赶制过程中。

自疫情发生以来，贾汪区妇联主动对接马庄村妇联，一手抓疫情防控，一手抓香包生产，科学研发马庄防疫香包，通过香包产业带动妇女就业致富，进一步增强她们战胜疫情的信心。

目前，马庄村妇联已经为徐州市和贾汪区驰援湖北的医务人员以及战斗在一线的工作人员捐赠了3000个香包。“除了捐赠的香包外，在区妇联的帮助下，疫情期间我们一共接到1万多个香包订单，大多数是来自已经复工的企业。为了完成订单，大部分‘绣娘’在家里加班加点地制作香包，遇到问题就在微信上随时沟通交流。居家防疫的同时还可以增加收入，大家都很高兴。”马庄村妇联副主席、香包文化大院负责人厉慧卿说。

南京市妇联向园区妇联、复工姐妹发出温馨小贴士，市妇联的“网上妇儿之家”线上咨询平台、12338公益服务热线和84409566心理援助热线，随时为她们提供服务，并提出要把防控到位作为企业复工、岗位建功的第一前提，同时，还要做好居家消毒，保持环境卫生，教育劝导家人自觉遵守防疫措施，带头守好小家护大家。

南通海安市妇联主席杨海燕带队来到挂钩复工企业江苏鹰球集团有限公司指导安全复工工作，帮助企业解决防控物资、复工流程、复工审批等一系列工作，“我们到企业车间、食堂、企业临时隔离点、集体宿舍管控点等逐一查看，对企业员工上班前14天轨迹和承诺书一一核对，落实外地员工和本地外出员工复工隔离14天的要求，同时对企业复工前做好安全生产和环境保护等相关措施同点并行。”杨海燕说。在海安市妇联和工业园区的共同指导服务下，江苏鹰球集团复工验收一次性通过。复工后，市妇联每天安排人员到企业一线指导服务集团员工测量体温、口罩佩戴、厂区消毒通风、食堂就餐等工作。

“太感谢妇联‘娘家’了。”扬州市高邮卸甲镇鸿翼农场负责人邵晓明将当天最后一笔订单送完，特意致电高邮市妇联表达感谢：“一开始，我们网上订单一天也就两三单，最多不过七八单，经过‘娘家人’帮忙，‘高邮女性’公众号推介，现在每天网上都有三十几单，日销售额近2000元，解了我们的燃眉之急，也让更多的家庭知道了我们的好产品。”

2月8日起，高邮市妇联主动联合市创业女性协会、高邮通邮电商园，发起“抗疫有我 新鲜到家——高邮种养殖户疫情期间公益推广活动”，首期推出6户种养殖户销售信息，以《新鲜肉蛋蔬菜送到家，市妇联的购物指南请您查收！》为题，将本地具有营业执照且能在城区自主配送的草鸡、麻鸭、黑猪肉、有机稻米、草莓等销售信息在“高邮女性”公众号上发布。同时与当地知名的电商培训营销平台通邮电商园沟通，将部分农产品放入“通邮购”购物平台，进一步拓宽农产品销售渠道。

车间里的隆隆机器声，田间地头春耕备耕的脚步，是江苏经济继续一路向前的铿锵足音，战疫胜利曙光就在前方，江苏经济新的春天也在前方。（记者 茹希佳）