澳门将提前发放现金分享款助居民抗疫

澳门特区行政会24日公布，已完成讨论《2020年度现金分享计划》行政法规草案，提前发放本年度现金分享款项，预算开支约71亿元（澳门元，下同）。

行政会表示，基于新冠肺炎疫情对澳门经济民生所造成的影响，特区政府决定对本年度现金分享发放做出特别安排，将以往一般于7月开始发放的现金分享款项，提前至4月起发放。

根据《2020年财政年度预算》有关现金分享计划的安排，澳门特区政府将向每名永久性居民发放1万元现金，向每名非永久性居民发放6000元现金。共涉及永久性居民约68万人，非永久性居民约4.8万人，预算总开支约为71亿元。