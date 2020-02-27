雷神山归来的“90后”

周长胜、陈文星正在接受为期14天的隔离观察。回忆起雷神山建设的经历，陈文星还很兴奋：“有点恍惚，自己居然参与了这么了不起的事儿。”

2月7日，重庆永川。卫星湖街道南华村的周长胜在家过年。受疫情影响，他半个多月都没出门了。这天，他接到师傅陈曦的电话。

“武汉有工作，建医院，你敢不敢去？”“去。”周长胜没有太多犹豫。

师傅陈曦是在2月7日21点多接到中国建设一局（集团）有限公司派来的紧急任务。一听说雷神山工地需要10多个人，他马上开始打电话通知工友。从接到任务到收拾出发，他们只用了2个多小时。去的10个人里，就有1993年出生的陈文星，和不满20岁的周长胜。

任务非常艰巨，周长胜要跟着师傅负责病房、开水房、设备间等一共15个房间的水电管线安装，包括每个病房卫生间的给排水，缓冲间的喷淋装置的管线铺设以及照明系统、通风系统的安装。

这样的工作量，平时至少得做半个月。这次的工期，就5天。虽然施工难度不大，但是对进度和质量要求很高，稍有差错造成返工就无法及时交付。从永川出发时，周长胜和工友们就连夜在车上抓紧研究图纸。一到现场，午饭都没来得及吃，立即开工。他们分成3个小组，一天差不多要干20个小时。最紧张的3天，每人休息不到5个小时。最终，5天完成了全部工作量，所有设施设备一次过关。

“90后”陈文星也是做水电安装的，在雷神山建设工地，他大概经历了三四个通宵。“平时手机不离手，那3天，手机只用来看了下时间。”陈文星说。

到达武汉以后，陈文星才给老家的妹妹打了一个电话。父母和80多岁的奶奶知道后，都很支持他。陈文星说：“能来到支援武汉的一线，做一点贡献，我非常自豪。”

说起这两名“90后”的表现，师傅陈曦直竖大拇指：“不叫苦不叫累，靠得住！”

2月14日下午，10名支援武汉雷神山医院建设的施工人员回到重庆市永川区。在G85渝昆高速永川收费站，有一个简单的欢迎仪式。他们从车窗收到了鲜花，随后前往一处集中隔离医学观察点。