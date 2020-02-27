病房里的“天使保洁员”（一线抗疫群英谱）

吴昊（右）和同事在一起

“您别下床了，卫生间我去收拾！”

在火神山医院的病房里，步履匆匆的洗消护士吴昊，每天都要对年老体弱患者这样说。

吴昊负责洗消的病区，是火神山医院收治患者的首个病区。为了尽快让病区达到收治新冠肺炎患者的要求，吴昊和病区的战友们夜以继日，全力配合施工单位和设备调试人员，收拾各种建筑垃圾和设备器材的外包装。作为洗消护士，她毫不犹豫地当起了病区保洁员，一个病房接一个病房地捡拾垃圾，一袋接一袋地往病房外扛垃圾。

首次“突击”，吴昊一干就是一天多，手磨破了，眼熬红了，但她依然在战斗！因为她知道，首批新冠肺炎患者接收之前，她必须按标准把整个病区打扫干净、消毒完毕。那一夜，她几乎通宵达旦，直到首批患者住进病房，她才松了一口气。

腰酸背痛的她，晚上乘公交车返回宾馆的时候，歪着头靠着车窗睡着了，公交车驶到宾馆，战友们发现她没下车，返回车上一看，发现她还在睡。

“她太累了，让她再睡一会儿吧。”公交车司机说。

连日来，她出现好几次这样“睡着”的事，但她从来没有叫一声苦、说一句累。一天晚上11点多，几天没有给家打电话的吴昊，突然接到妈妈打来的电话，问她在火神山医院的情况。

“就跟以前一样，就是照顾患者，一点都不累！”她忍着全身的酸痛这样告诉家人，说完“美丽的谎言”，吴昊的眼泪不由自主地流了下来。因为她知道，抗疫当前，战斗在火神山的战友们，都在各自的岗位上忘我地战斗着。

她看到50多岁的老护士长陈红，白天搬运了40床新被褥，白手套变成了黑手套。她想想每天去病房为患者输液的护士姐妹们。她想想下夜班的姐妹们脸上被口罩和护目镜长期挤压留下深深的压痕，身上就充满了力量！

每天，吴昊都要打扫病房卫生，为每一个房间喷洒消毒剂、扫地、拖地、收拾垃圾，一个病房至少需要10分钟，整个病区收拾洗消完，需要不停地忙两三个小时，还没忙完，吴昊已是汗流浃背。

病房的患者看着吴昊每天去打扫房间，收拾卫生间，都很心疼她。不少患者私下称赞她是“天使保洁员”。“小吴，等我好了，希望能留下来做义工帮你分担点儿，你太辛苦了！”一名患者说。