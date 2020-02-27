分类指导，做到精准高效防控

疫情防控是一个复杂的系统工程，会随着疫情形势变化而产生不同的工作重点

采取精准防控、精准服务，才能最大限度保护人民群众的生命安全和身体健康，既安人心又暖人心

多次召开会议、多次听取汇报、实地调研指导工作、视频连线抗疫前线……新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记多次就防控工作发表重要讲话、作出重要指示，亲自指挥、亲自部署。从“加强重点地区疫情防控”，到“实行分级分类诊断救治”；从“在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产，恢复生产生活秩序”，到“落实分区分级精准复工复产”，分类指导、精准施策是贯穿其中的重要方法论。

疫情防控是一个复杂的系统工程，包括救护、监测、保障等多项工作，涉及不同区域、不同领域和不同人群，也会随着疫情形势变化而产生不同的工作重点。打赢疫情防控总体战，既要握指成拳，也要看到每个指头的长短；既要集中力量办大事，也要统筹做好各项工作。当前，疫情蔓延势头得到初步遏制，防控工作取得阶段性成效，但全国疫情发展拐点尚未到来，湖北省和武汉市防控形势依然严峻复杂。同时，其他各个省份及其县区的疫情、发展态势和防控形势是不同的。这就需要针对不同区域情况，制定和完善差异化防控策略，避免一刀切，真正做到分类指导、精准施策，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地。

分类指导，首先要做到因地制宜。不久前，国务院联防联控机制印发《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》，体现着“分类指导”的方法论。湖北省特别是武汉市仍然是全国疫情防控的重中之重，指导意见也明确，“湖北省和武汉市要继续采取最严格的防控措施，坚决防止疫情扩散”。对其他地区而言，指导意见要求分别实施“外防输入”“外防输入、内防扩散”和“内防扩散、外防输出、严格管控”的不同策略，并强调“北京市要继续做好防控工作，确保首都安全”。从城乡差异看，要针对大城市人口集中、流动性强，中小城市及农村医疗资源相对紧缺等特点，分别对症下药、全力补齐短板、防止疫情扩散。

分类指导，也要因人施策。如何救治重症、危重症及轻症患者？如何治疗孕产妇、婴幼儿等特殊病例？如何加快疑似病例的检测速度？如何在抗击疫情的同时确保其他疾病患者获得及时医治？这些问题事关不同人群的生命安全和身体健康，考验着医疗资源的调度、配置能力，更考验着政策措施的精准度和有效性。在日常防控工作中，从不同类型小区实施分类管控，到动态管理居民出行，再到加强对高风险人群的排查、对困难群众的关爱，各地摸索出来的好经验、好办法启示我们，采取精准防控、精准服务，才能最大限度保护人民群众的生命安全和身体健康，既安人心又暖人心。

当前，各地企业正在陆续复工复产。如何在疫情防控的同时为复工复产创造良好条件，也要坚持分类指导、精准施策。对于保障城乡运行必需、疫情防控必需、群众生活必需和其他涉及重要国计民生的企业，应优先支持复工复产，其他企业在保证安全的前提下逐步有序复工复产。面对疫情带来的用工短缺、运输困难、市场需求尚未恢复等问题，有关部门应从减税降费、金融服务、保障用工需求等方面精准施策，尤其对中小微企业、受影响较大的行业，要给予差异化支持。

天下大事，必作于细。分类指导、精准施策彰显着各地的治理能力。当前，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，在做好疫情防控同时抓好有序复工复产，统筹工作任务很重要。各级党委、政府和各级领导干部需要既有责任担当之勇、又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋、又有组织实施之能，让疫情防控工作不断精准化、精细化，我们定能夺取疫情防控阻击战的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 05 版）