“不吃饭就没营养了，怎么回去遛你的小狗狗！”“我明天再来看你，要看到你笑啊！”……近日一段视频火爆网络，视频里火神山医院综合科主任毛青穿着防护服用重庆话“吼”一位老婆婆吃饭。

老婆婆已经89岁了，生活难以自理。视频拍摄者是老婆婆的外孙女吴尚哲，她也患上新冠肺炎，协助医护人员照顾外婆。那天，毛青查房听说老人不吃饭，便鼓励开导她，可老人什么也听不进去，毛青便“严厉”起来。

吴尚哲告诉记者，毛青貌似“严厉”的话语中蕴含着家人般的关爱。看着毛青一边“吼”着外婆一边为外婆掖被角，小吴很感动。

那天，她把这个过程用手机拍下来发到网上，引来网友强烈共鸣：“最温情的狠话。”“虽然不是我的外婆，但听着医生的话眼眶不禁湿润起来。”“遛小狗狗，有爱”……

把患者当亲人，用大爱强信心。毛青用一句句亲切的话语、一次次精心的诊疗、一个个暖心的行动，温暖着每一名患者、激励着每一个病人。

毛青还是陆军军医大学第一附属医院全军感染病研究所所长，在抗疫一线承担着指导防控感染的工作。毛青告诉记者，并不是每个医护人员都有防控传染病的经验，即使制定了严格的工作规范和流程，但稍有疏忽就可能出现感染。

每天早上7点半、晚上9点半，毛青都会乘坐班车往返于医疗队驻地和火神山医院。这个班车就成了他培训队员的课堂，叮嘱队员注意日常工作容易出现的疏漏，解答防控疫情存在的疑惑，毛青开办的“巴士微课”火了。

从抗击非典疫情到防控禽流感疫情，再到抗击新冠肺炎疫情，不管在哪个战场上，只要看到毛青的身影，战友们就仿佛吃了定心丸。毛青与高危污染物、烈性病毒打了30多年交道，经常笑称自己是能跑全场的“老运动员”，不上跑道心不甘。

早在出征武汉之前，他的身体就报了警，但他没等拿到髋关节核磁共振的结果，就上了前线。这些天，平素走路带风的毛青步子慢下来了，一贯麻利地穿脱防护服，每次也要慢个十几分钟。即便如此，他冲锋的脚步仍未停歇。

（李大勇、张旭航、刘远桥参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 04 版）