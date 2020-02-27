郭声琨主持召开中央政法委员会全体会议强调
为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力法治保障
新华社北京2月26日电 中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨25日主持召开中央政法委员会全体会议，学习贯彻习近平总书记在中央政治局会议、统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，研究贯彻落实意见。
会议指出，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，领导全党全军全国各族人民团结奋战，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。各级政法机关要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定必胜信念，发挥职能作用，坚定不移把党中央决策部署落到实处，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标任务双胜利提供有力法治保障。
会议强调，要清醒认识疫情形势依然严峻复杂，咬紧牙关、毫不松懈，充分调动政法综治资源力量，全力参与做好疫情防控工作。要坚持依法防控，用法治思维和法治方式开展工作，推动疫情防控在法治轨道上顺利开展。要增强工作前瞻性、预见性，科学研判涉疫情风险隐患，依法惩治违法犯罪，推动矛盾问题化解在早在小，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。要制定完善执法司法政策措施，为推动有序复工复产、恢复生产生活秩序创造良好环境。要强化责任担当，提升执行力，确保各项工作落地见效。
赵克志、周强、张军出席。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 04 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn