为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力法治保障

新华社北京2月26日电 中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨25日主持召开中央政法委员会全体会议，学习贯彻习近平总书记在中央政治局会议、统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，研究贯彻落实意见。

会议指出，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，领导全党全军全国各族人民团结奋战，疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。各级政法机关要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定必胜信念，发挥职能作用，坚定不移把党中央决策部署落到实处，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标任务双胜利提供有力法治保障。

会议强调，要清醒认识疫情形势依然严峻复杂，咬紧牙关、毫不松懈，充分调动政法综治资源力量，全力参与做好疫情防控工作。要坚持依法防控，用法治思维和法治方式开展工作，推动疫情防控在法治轨道上顺利开展。要增强工作前瞻性、预见性，科学研判涉疫情风险隐患，依法惩治违法犯罪，推动矛盾问题化解在早在小，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。要制定完善执法司法政策措施，为推动有序复工复产、恢复生产生活秩序创造良好环境。要强化责任担当，提升执行力，确保各项工作落地见效。

赵克志、周强、张军出席。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 04 版）