方舱日记（英雄的城市 英雄的人民）

黎婧创作的方舱漫画中的一幅。

受访者提供

钱磊（中）出院前和医护人员合影。

受访者提供

截至2月22日，武汉已经有15家方舱医院开舱收治新冠肺炎病人，“应收尽收”逐步出现成效。来自全国各地的72支医疗队入驻，进一步提高了救治能力。

以下是4位已经康复出舱或者正在方舱医院的患者写的日记。通过这些文字，我们一起了解他们在这艰难时期的抗疫故事和战斗精神。

黄陂方舱医院姜婷

出舱后，我最想去献血

2月23日，多云转晴。

“少女懿”，还记得我吗？今天是我进入黄陂方舱医院的第11天。这几天，我的体温挺正常的。下午，又做了一次核酸检测，如果各项指标达标，过几天就能顺利出舱。

老实说，我对什么时间出舱已经不那么焦急了。还记得刚入舱的那几天，无奈与爸妈隔离，又刷着新闻，害怕到眼泪止不住地流。

那时，你穿着厚厚的防护服艰难地蹲在我床边，拉着我的手安慰我、开导我，让我树立信心。我看不清你的长相，只看到白色防护服上写着“少女懿”三个字。

13日那天，我第一天入驻方舱。也是那一天，你正通过广播给我们疏导紧张情绪。你说去年5月来过武汉。除了开会学习，最吸引你的就是武汉各个美食街。等这次疫情过去，也欢迎大家到浙江去品尝美食。

当时，正在吃午饭的我哭了。哭有很多种，这次是感动的哭。你们不远万里，冒着被感染的风险来这里照护我们，我有什么理由不坚强起来呢？

听说你们浙江医疗队又转战光谷方舱医院了，我很不舍。跟你说个好消息。前不久，方舱医院由党员志愿者成立了临时党支部。我是党员，也加入了。现在，我每天搜集病人意见，然后跟医护人员反映；还在医护换班时，协助帮助重点患者……现在，我每天都很充实，能帮到别人让我觉得很开心。

我还决定，如果身体条件允许的话，出舱后就去捐献血浆，帮助更多病患。

洪山体育馆方舱医院程楚楚（化名）

我在方舱医院当“区长”

2月6日，阴冷小雨。早上6点左右，我被送到了武昌区洪山体育馆方舱医院。

刚到方舱医院，我还是有点恐慌。一是我的症状很轻，害怕到了这里被交叉感染而加重病情。二是担心陌生环境条件差，不如在家里待着舒服。

方舱医院与普通医院很像，分为好几个片区，每个片区都有管床医生、护士。他们都很和蔼，不断给我们鼓劲，还给我们讲笑话。我越来越有信心，之前的恐慌情绪渐渐消散。

我所在的病区是A区，有来自湖北省肿瘤医院和湖北省妇幼保健院的医生护士，也有来自中南大学湘雅二医院的医生护士。他们穿着厚厚的防护服、戴着护目镜，镜片上都是雾气，看不清楚他们的脸，通过防护服上的医院和名字才能区分。

看到医生护士们那么忙，我一直想为他们做点什么。碰到湘雅二院的肖奎教授在挑选志愿者，我觉得自己状态还不错，就主动报名了。我就这么成了A区的“区长”。

所谓“区长”就是给医生护士们打下手，为病友们提供帮助。比如，方舱医院因为是临时改建，地面不平坦，护士推着治疗车不方便过去，我就上前帮忙抬一下；大厅里有积水，我帮忙拖一下；发饭的时候，帮忙分发到其他病友手上等。

在方舱医院待久了，病友之间相互熟悉了。医生护士组织大家跳广场舞，一位一直很忧郁的阿姨在我的劝说下也加入了队伍。跳跳舞，大家都很开心，也起到了锻炼的效果。后来，还有病友唱歌、打太极拳。他们改变了最初的恐慌和不安，心态都好起来了。

武汉体育中心方舱医院黎婧

把这些温暖的守护者画下来

2月17日，入舱第五天。天放晴了，我原本郁闷的心情也好了很多，画画的本能也随之激发，开始注意观察周围的医护人员。

漫画里那个长发披肩、双手比“V”的女孩，是我自己。我给自己头顶画了一个大太阳，希望阳光早日驱散阴霾。

每一天，我都把漫画版“方舱日记”发到网上。这些给我温暖的守护者就是我心中的英雄。有一位来自安徽的护士，她叫胡慧文。看着她带着病友跳舞，那姿势像在飞翔，太可爱了。今天早晨，两位护士推着小车发放饭菜。好像是轮子不太灵活，也好像是穿着防护服不太方便，他们推得有点艰难。我把他们也画了出来。

我还画了那个背着药箱喷消毒剂的保洁员。他速度太快，我跟着跑了好几条过道。另外一个护士，今天专门教了我们“七步洗手法”。以前还真不知道，洗个手也有那么多讲究。看着她护目镜后边的眼睛和“臃肿”的身子，我突然有些想流眼泪。

2月20日。今天我再也不用格纹纸画画了。有一个叫赵宏伟的男护士，看到我在笔记本上画画，给了我很多张白纸。有了白纸，我创作的激情也更高了。我还给他专门画了一幅！

2月21日。我们好多人又做了一次核酸检测。如果还是阴性，我很快就能出院回家了。我特别感激这些千里迢迢来支援武汉的医生护士，我想，今后他们再来武汉，就去给他们当导游！

武汉客厅方舱医院钱磊

经历生死考验，方知珍惜

2月23日，是我出院的第七天。再过7天，我又是一个健康的人了。

这一个月，我走过了一次生与死的历程。从最初身体极度不适时的恐慌害怕，到居家隔离时的焦虑不安，再到入住方舱医院后的坦然面对，情绪大起大落，我的人生也刻下了最难忘记的一段经历。

1月26日晚上，我发烧到38.2摄氏度。那时候真是非常恐慌。头一天，大年初一，我还在单位加班录制抗疫歌曲《会笑的眼睛》，没想到马上就“中招”了。

我带着早就发热的妈妈搬出了家，和老婆孩子隔离。现在想起来，最幸运的就是家里其他人没有感染，我的同事们也没有。

2月3日晚上，我的病情急转直下，一度呼吸困难、大汗淋漓。我永远忘不了那种感觉！我觉得撑不下去，但妈妈一直在鼓励我，“要比病毒更狠”。

熬过最困难的时期，我慢慢好了起来。2月8日住进武汉客厅方舱医院时，我已经不发热了，但还是在里面跟病毒继续斗争了10天。

方舱里医生每天来查房，护士每天给我发药、量体温，我也积极配合。后来，我开始跟医护人员聊天，跟其他患者交流“斗争”经验，我的职业病犯了——我加了很多医护人员的微信，将他们的工作和感受写成报道传回了单位；还进行了连线采访，很多人开始关注我这个感染住院的电台记者。

2月17日，我出院了。妈妈还在方舱医院，不过她应该也很快就能出来了。

这几天，我常常想起在方舱医院里读到的一句话：生命中所有的美好都是免费的。正因为免费，所以有时不会觉得珍贵，比如健康。而经历了生与死的考验之后，我深刻领会到珍惜当下的重要性。

（本报记者汪晓东、付文、田豆豆、程远州、申少铁、韩鑫整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 02 版）