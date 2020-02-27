湖北 力保生活物资供应
与8省市建立联保联供机制
本报记者 田豆豆
“今天我的主要任务是帮居民买药，昨天是帮居民送菜。”2月24日，在湖北省武汉市江岸区塔子湖街越秀社区门口，来自武汉市民宗委的下沉干部陈浩当起了“代购小哥”，“民以食为天，一定要把居民的吃、穿、用保障好，否则封闭管理的难度就会加大。我是干部，一定要服务好群众。”
当日，武汉市商务局推出第四期线上买菜攻略，在过去23家的基础上，又新增了苏宁小店、良之隆等10家网上购菜平台。每个平台的操作流程、配送时限等清楚明了，便于操作；对每家的特色也做了言简意赅的介绍，如“新鲜、便宜，全程消毒，无接触配送”“基地直采、厂商直供，确保‘高品低价’”“订单金额无门槛，一经购买一律配送”等，让居民一目了然。
“社区封闭管理后，多数居民都靠网上团购买菜，但是前段时间，出现了‘套餐’菜品不够新鲜、可选择余地较小等问题，省委、市委高度重视这个问题，已经采取多种措施来解决。”陈浩说。
2月23日，湖北省委、省新冠肺炎疫情防控指挥部召开专题会，研究部署疫情防控期间进一步加强城市生活供应保障工作。“物流通则物资稳，物资稳则民心稳，民心稳则大局稳。”“要始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，千方百计做好城市封控期间的生活供应保障工作。”湖北省委主要负责同志表示。
在全国各地大力支援下，湖北省与8个省市建立了联保联供工作机制，建立了5个省际运输中转站，外地运到武汉来的货物，卸货后由武汉市内物流企业运输到市内各地，双方人员不接触，保证外来运输车辆和司机不需要隔离，保障跨省物资运输“绿色通道”畅通。湖北目前共有3500家大中型连锁经营商超正常运营，武汉市大型商贸流通企业转变经营方式，以团购服务为主，网上订购、点对点送货到社区。阿里巴巴、京东物流、美团、顺丰等一大批电商平台及物流配送企业加足马力，活跃在保供一线。
当前，湖北全省49种主要食品、副食品价格总体平稳，但也存在一些问题，如生鲜、冷鲜、速冻食品，还有一些其他生活物品，存在结构性偏紧，也有趁机哄抬物价现象。湖北将强化货源组织调运、价格监管、市场执法，及时纠正这些现象，对扰乱市场行为进行整顿。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 01 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn