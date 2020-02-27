夏思思生前留影。

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夏思思医生走了，年仅29岁。

武汉市协和江北医院住院部13楼医生办公室，靠窗的工位前，菊花静静开放，簇拥着夏思思曾经伫立在樱花树下的照片，年轻而美好；一旁的纸箱里，叠满了29只白纸鹤，每一只上面都写着“思思，一路走好。”

2月23日清晨6时30分，经救治无效，武汉市协和江北医院/蔡甸区人民医院消化内科医生夏思思的生命从此定格。这位凡人英雄用她的生命，为“白衣天使，白衣战士”留下生动注脚。

“她太认真了，对待病人从来不厌其烦。”在医院消化内科主任邱海华一度哽咽、泣不成声的讲述中，夏思思在一线救治患者过程中不幸被感染的过程逐渐清晰——

1月14日，科室收治的一名76岁老人入院检查时被发现高度疑似感染新型冠状病毒。当天，夏思思刚下夜班准备回家，临时接到这一通知，便立即折回医院参与救治，协调专家会诊。由于担心老人病情，随后几天，夏思思主动留在病房照护。

尽管有做防护，还是没躲过感染。1月19日下夜班回家，夏思思突然发起高烧，CT结果显示肺部出现感染，便在协和江北医院隔离治疗。

“高烧不止时，她依然牵挂着病人，时常问起老人病情。”本以为正在好转，2月7日凌晨，病情突然加重，虽然极力抢救，但终究无力回天。“从那以后直到离去，思思一直处在昏迷状态，没来得及给家人留下一句话，就再也没有醒过来。”丈夫吴石磊抽泣着，他不知该如何向两岁的儿子解释，“最近半个月，只要有电话响起，他就要抢来喊妈妈，我们只能哄他说妈妈还在上班。”

在科室办公室，夏思思的巡房笔记还在案头，“17床明日出院，记得带药”“46床要做胸部CT”，即使躺在病床上，夏思思在微信群里表达的愿望还是一句“我会尽快归队的！”

“她对待病人特别暖心，像对自己亲人一样。”邱海华回忆，科室曾经有位患者是孤寡老人，一年要到科室看十几次病，每次她都忙前跑后、买饭递水，后来那位老人每次都点名请她照护。

对病人热心，待同事更似姐妹。“她太善良了。”护士左鑫总跟夏思思搭班，经常被她照顾，“她担心我们营养跟不上，每次一来都问我吃饭了没有，然后帮我们带饭。”

虽然只有29岁，但勤奋好学的夏思思已成为科室最年轻的业务骨干。“她肯钻研，医学理论扎得深，临床经验也丰富，虽然被分在不同科室，我也时常会跟她请教、向她学习。”夏思思的好友、外科医生蔡颖珂说。

医院每逢有下乡义诊的活动，夏思思都踊跃报名。“我家离医院近，大家伙有值班、顶岗、出差周转不开的，都我来。”科室的同事们记得，这是她最常挂在嘴上的一句话。

一场简单而肃穆的追思会后，医护人员忍痛送别夏思思。“疫情还没有结束，我们只能更好地关心救治病人，用实际行动来缅怀她。”邱海华抹着淌在脸颊上的眼泪说，“我想我们的‘小英雄’一定不会怪我们的。”

同为医学专业毕业，相恋11年的丈夫吴石磊，如今是武汉第四医院的医生，“她在病重时，依旧心系着病人，如今那位病人康复了，她却永远离开我们了。”吴石磊说，她用生命践行了我们在大学时一起许下的庄严医学誓言——“治病救人、救死扶伤”。

“思思从小就立志要做个好医生，守护每一个生命。”母亲姜文艳与夏思思同在一所医院担任护士，“健康所系、生命相托，虽然直到现在还是不愿意相信她走了，但我内心里会一直以她为骄傲。”

“你是白衣天使，也是白衣战士。请原谅，现在以这样的方式来思念你。思思，我们会拼尽全力战斗，一如你！”一位同事这样写道。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 13 版）