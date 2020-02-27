给快递、外卖员群体更多关怀

前不久，外卖小哥吴辉被请到国新办在武汉举行的第三场新闻发布会，讲述一线故事，引发网络热议。疫情防控正处于最吃劲的关键阶段，作为确保物资供应的重要一环，快递、外卖小哥在维系城市正常运行、降低病毒传播风险等方面发挥着重要作用。

对很多人来说，快递、外卖小哥就像城市的“蜂鸟”，用力挥动着自己的翅膀，穿梭在小区楼宇和街头巷尾。疫情防控期间，他们仍不停歇，为人们送去必需的生活物品。当前，由于很多城市社区实行了封闭式管理，很多居民通过网络购买日用品、餐食。有数据显示，今年春节期间某电商平台上粮油成交额同比增长15倍，而这都需要快递小哥配送。可以说，疫情期间，快递外卖从业人员在确保居民生活供应方面发挥着重要作用。

在疫情防控阻击战中，快递外卖行业的有效运行减少了人们的外出频次，一定程度上阻断了病毒传播。作为连接电商供应端和消费者的中间节点，快递、外卖小哥把传统消费中人们的网状接触，转变为“网商—快递外卖员—居民”的点对点接触，有效减少了人群聚集感染病毒的风险。在疫情中穿梭，一位快递小哥说，“我多跑跑腿，大家就可以减少出门”，展现出这一群体的敬业精神和奉献精神。

对快递、外卖小哥来说，在降低他人感染概率的同时，也把更多风险留给了自己。正因为此，无论是政府部门、商业平台还是快递企业，都应该更加注重配送环节的安全防护和防疫检查，给予快递、外卖小哥群体更多关怀。国家邮政局印发的《疫情防控期间营业网点操作规范（建议版）》，对测量体温、场所消毒、佩戴口罩等做出要求，确保投递人员和收件群众安全。不少快递、外卖企业采取了更为严格的防控措施，降低交叉感染的风险，有的还推出了“无接触送达”服务等，尽量减少人与人的直接接触。

实际上，关心爱护快递、外卖小哥已成为社会共识。去年10月，北京创新举措，增设快递工程评审专业，使得快递业也可以评职称，为快递小哥的职业发展铺就了上升通道。从我们开展的“城市快递小哥群体调查”来看，以北京为例，63.94%的快递小哥认为“自己为北京发展做了贡献”。调研中，快递小哥“刚子”的话让人记忆犹新：“没有人生奇迹，只有努力轨迹。以后的人生道路中不管做什么工作，都要一步一个脚印”。相信城市的美好，愿意为人们的美好生活提供更好的服务，快递、外卖小哥身上体现的这种积极向上、乐于奉献的精神状态，让我们更加坚定打赢疫情防控阻击战的信心。

今天怎样被感动，明天就怎样去尊重。让我们从尊重身边的人开始，尊重每一个为我们送货的快递小哥、送餐的外卖小哥，尊重每一位守护我们的医护人员，尊重每一位坚守在抗疫一线的工作者，尊重每一个为了梦想不懈拼搏的追梦人。因为尊重与关怀，让我们更有战胜一切困难的力量。

（作者为对外经济贸易大学教授）

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 05 版）