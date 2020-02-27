警惕不实信息干扰抗疫工作

全面打赢疫情防控阻击战，既要对病毒疫情严防死守，也要对不实信息严密防控

当前，举国上下正勠力同心打一场抗击疫情的人民战争。可以看到，得益于互联网技术的快速发展，相比以往，人们拥有更多元便捷的手段获取各类疫情资讯，为疫情防控提供了强大助力。但与此同时，更丰富的资讯也容易导致不实信息滋生蔓延，进而诱发一系列“次生灾害”。

在世界卫生组织日前举办的一个论坛上，世界卫生组织全球传染性危害管理司司长茜尔维·布里安德指出，伴随着新型冠状病毒肺炎疫情暴发的，是与病毒相关的“信息疫情”暴发。“信息疫情”指的是过多的信息反而导致人们难以发现值得信任的信息来源、可依靠的指导，甚至可能对人们的健康产生危害。认识、理解和控制“信息疫情”，有助于人们对疾病疫情的应对。

疫情发生以来，从“抽烟、喝酒可以增强防疫能力”“开暖气或空调能杀死新型冠状病毒”，到“病毒感染的都是老年人，小孩没事”，五花八门的说法层出不穷，有些根本就是谣言。这就是典型的不实信息，极易引发一系列“次生灾害”——不仅让公众难辨真伪，影响人们的防疫行为习惯，也干扰防疫抗疫工作，甚至妨害疫情防控阻击战大局。

全面打赢疫情防控阻击战，既要对病毒疫情严防死守，也要对不实信息严密防控。习近平总书记强调，要及时发布权威信息，公开透明回应群众关切，增强舆情引导的针对性和有效性。要加大对传染病防治法和防控知识的宣传教育，引导全社会依法防控，提高人民群众自我防护能力。

信息、信任和信心，是打赢这场疫情防控阻击战的重要支撑。信息公开是针对疫情的一剂“疫苗”，信息公开透明的程度决定着社会公众对疫情风险的认知水平，更是安抚社会焦虑情绪的“镇静剂”。只有让科学权威的信息始终跑在前面，才能遏制谣言传播，让群众以信任为链条，构筑起群防群治的抗疫防线。各有关部门要及时回应社会关切和舆情焦点，理性引导、沉着应对，不断增强全社会的抗疫信心。

法治思维不仅是疫情防控的“定盘星”，也应成为防控不实信息的“指南针”。要坚持运用法治思维和法治方式开展疫情防控工作，对于那些干扰抗疫大局的不实信息，要及时澄清并依法查处。只有不断铲除不实信息的生存土壤，不断为疫情防控创造清朗的舆论空间，才能更好地凝聚共识、坚定信心、形成合力，众志成城打赢疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 19 版）