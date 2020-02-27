四川今年将治理退化草原900万亩
人民网成都2月26日电 （记者张文）日前，四川省林草局印发文件，提出今年四川草原保护与发展工作的目标，计划修复治理退化草原900万亩，草原综合植被盖度达到85.8%。
四川草原资源丰富，全省天然草原有2.46亿亩集中连片分布在甘孜、阿坝、凉山三个自治州，主要分布在海拔2800米—4500米的地带。今年，四川将突出高平原、高山原和干热河谷区三个生态区，研究流域横向草原生态补偿机制，加强沙化草地和鼠荒地治理，集中打造草原生态旅游、特色草牧业两大园区，力争10年将1/3的牧民转产转业到旅游业和草牧业产加销环节。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 14 版）
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