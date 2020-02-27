沿黄灌区引水超十二亿立方米
全力保障黄河流域春灌用水
人民网北京2月26日电 （记者王浩）2月中下旬，随着气温逐渐回升，冬小麦进入返青阶段，用水量迅速增加。面对去冬以来黄河中下游降雨量偏少的情况，水利部统筹安排，全力保障春灌用水。25日8时，黄河下游引黄流量达409立方米每秒。截至25日，沿黄灌区引水12亿多立方米，灌溉约1100万亩。
水利部黄河水利委员会加强调度管理，在确保黄河下游防凌安全的前提下，加大出库流量。11日，小浪底水库下泄流量自400立方米每秒增加到500立方米每秒；21日，在此基础上，再次增加至600立方米每秒，为下游春灌用水创造了有利条件。数据显示，21日8时，黄河花园口站流量达499立方米每秒，山东段第一个水文观测站高村站流量达413立方米每秒，已呈涨势。
黄河沿线内其他各省份根据实际情况，安排做好春灌复工工作。
陕西省泾惠渠灌溉管理局坚持疫情防控与春灌生产两不误。20日，灌区渠首抗旱灌溉引水流量达20立方米每秒，截至20日24时，灌区春灌累计完成斗口引水1200万立方米，灌溉麦田近13万亩。同时泾惠渠灌溉管理局坚持抓好泾阳县张家山群泉、高陵区湾子水厂供水管理及两个水电站发电生产，切实保证供水供电安全。目前，陕西宝鸡峡、泾惠渠、东雷二期抽黄灌区等10个大型灌区累计渠首引水过亿立方米，灌溉农田面积95万亩，累计冬春灌溉农田320万亩。
山西省从2月4日开始积极组织开展春浇灌溉，截至21日17时，累计灌溉面积达120.52万亩，灌溉水量10566万立方米。
河南省密切跟踪了解灌区墒情及受益县农业用水需求，优化配置灌区现有水资源，全力满足冬小麦春灌用水，同时兼顾生活、生产、生态用水需求。目前，18个大型灌区、19个中型灌区开闸放水，累计引水量3.94亿立方米，受益面积150多万亩。
此外，其他灌区积极做好春灌相关工作。湖南省23处大型灌区全部开始春灌，累计用水量4.4亿立方米，受益面积530万亩。西南地区的重庆、云南、贵州等地少部分灌区开始春灌。广东、浙江等地灌区主要在进行春灌供水准备工作。
当前正值疫情防控工作关键时期。下一步，水利部将在持续做好疫情防控的同时，继续做好疫情重点区、缺水重点区灌区的督促指导，确保春灌顺利进行。加强黄河等河流和大型水库的水量调度，为春灌提供水源保证；根据工作重点，建立重点省份、重点灌区春灌工作进展台账，及时了解春灌进展；督促有关灌区节水改造项目抓紧按当地要求复工、开工，加快项目建设，确保农民灌溉用水需求和重点项目建设。
《 人民日报 》（ 2020年02月27日 14 版）
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