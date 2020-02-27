区别涉疫情违法犯罪中的不同情况

2月26日，国务院联防联控机制新闻发布会在京召开，中央政法委副秘书长王洪祥、最高人民法院副院长张述元、最高人民检察院副检察长陈国庆、公安部副部长杜航伟、司法部副部长熊选国受邀介绍《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》（以下简称《意见》）有关情况。

《意见》强调，对于因生产经营需要，提前复工复产引发新冠肺炎传播或有传播风险的，要根据企业是否依法采取有关疫情防控措施，是否建立严格的岗位责任制，综合认定行为性质。在涉企业案件办理中，积极推进认罪认罚从宽制度适用，落实少捕慎诉司法理念。

已侦破制售假劣防护物资案688起

《意见》明确，要依法严惩妨害疫情防控复工复产的相关犯罪。

张述元在会上表示，将立足审判职能，依法严惩扰乱医疗秩序、防疫秩序、市场秩序、社会秩序等违法犯罪。主要包括依法严惩车匪路霸、插手物流运输、破坏正常的交通秩序这些黑恶势力犯罪，包括依法严惩破坏交通设施的犯罪，依法严惩伪劣产品、假药劣药不符合标准的医用器材的犯罪，要依法严惩囤积居奇、哄抬物价这样非法经营的犯罪。

陈国庆补充称，对有自首、立功表现，积极认罪悔罪，没有太大社会危害性的经营者，一般依法不采取羁押性强制措施。对于处于侦查、起诉和审判阶段的在押企业经营者，要及时开展羁押必要性审查，对于变更强制措施不影响诉讼顺利进行，没有继续羁押必要的，要及时变更或建议变更刑事强制措施。

杜航伟透露，疫情发生以来，全国公安民警和辅警有49人因公牺牲。截止到2月24日，全国公安机关先后查处涉及疫情的各类违法犯罪案件2.2万起，刑事拘留4260人。其中，已经侦破制售假劣口罩等防护物资的案件688起，抓获犯罪嫌疑人1560余名，查扣了伪劣口罩3100余万只及一批防护物资，涉案价值达到1.74亿元。

严厉打击与人文关怀并举

王洪祥表示，《意见》强调，区别疫情防控和复工复产中出现的严重犯罪、一般违法犯罪和企业、民间发生的各类纠纷等各种不同的情况，严格执法司法政策与标准、界限，该严惩的要依法从重从快惩处，该从宽的要依法从宽，该做思想工作的，要多做和风细雨的思想工作，既体现严厉打击，又体现人文关怀。

张述元提到，依法能够采取较为轻缓宽和措施的，尽量不采用限制人身财产权利这些强制性措施。需要依法查封、扣押、冻结的，一般应当预留必要的流动资金和往来账户，对涉案企业正在投入生产运营或者正在用于科技创新、产品研发的设备资金和技术资料等，原则上不予查封、扣押、冻结。对于处于审判阶段的企业经营者，慎用有关羁押性的强制措施。

杜航伟回应一些地方出现粗暴执法情况表示，面对这次突如其来的疫情，一些地方采取了一些严格的管理措施，有些群众产生焦躁、焦虑和恐慌情绪。这期间，公安机关和有关部门在处理这些事情当中确实出现了过度执法、简单执法、粗暴执法的情况。针对这些情况，公安部及时下发了文件，要求整改，引导广大民警规范执法言行，国务委员、公安部部长赵克志同志对此高度重视，多次作出批示指示，要求尽快纠正制止这种简单粗暴执法，防止类似的情况再次发生。下一步，公安部将指导各地公安机关按照中央政法委即将出台的《复工复产意见》要求，在执法办案当中，依法使用查封扣押冻结等侦查措施，坚决防止因执法不规范和执法不作为、乱作为影响企业复工复产和正常经营。

同等及时救助确诊罪犯

日前，湖北、浙江、山东5所监狱被曝新冠肺炎病例激增。对此，熊选国会上总结称，截止到2月25日，全国仍是三个省5个监狱发生了罪犯的感染疫情，共确诊病例555例，疑似19例，重症4例。到目前为止，没有发生监狱在押罪犯感染新冠肺炎死亡的病例，全国其他监狱没有发生罪犯感染疫情。

熊选国总结原因透露，一是重视不够，湖北武汉女子监狱距离武汉肺科医院不到100米，监狱干警上下班和肺科医院病人看病是同一个公交站，在全面实行封闭前，可能就已经导致了病毒输入；二是严格管理不到位。像湖北的汉津监狱、浙江的十里丰监狱、山东的任城监狱，这些监狱发生疫情，都是由于个别干警不如实报告他接触到了湖北疫区的人员，导致输入性病例。

熊选国表示，疫情在监狱传播充分暴露出来这些地方思想认识不深刻，干警管理不严格，防控措施落实不力，工作中存在严重形式主义、官僚主义问题，教训十分深刻。

他同时强调，要全力做好救助工作。罪犯出现发热或者呼吸道的症状，第一时间要进行隔离观察，对确诊罪犯要与社会其他人员一样同等及时地予以救助。目前，有1名重症人员经过救治已经解除了重症，有11名患者已经治愈。

文/本报记者 李岩 统筹/徐锋