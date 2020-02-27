美食家推荐：木耳炒滑蛋

炒滑蛋讲究火候的恰到好处，它的香味源于鸡蛋和花生油，其技巧之一是在打蛋时加入少许花生油。

材料：鸡蛋4只，木耳（水发后）100克，辣椒碎少许，盐、花生油各适量。

做法：木耳洗净，焯水后切成1厘米丝状，下花生油热锅，翻炒木耳后放入鸡蛋和辣椒碎，以盐调味，将鸡蛋炒刚熟即成。

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