文旅部：公共图书馆、文化馆（站）分区分级恢复开放

人民网北京2月26日电 （许心怡）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，文化和旅游部市场管理司司长刘克智表示，2月25日，文化和旅游部相关司局印发了《公共图书馆、文化馆（站）恢复开放工作指南》（以下简称“指南”），就公共文化场馆恢复开放提出了具体指导意见。

指南强调，一是强调坚持分区分级，不搞“一刀切”。疫情高风险地区继续闭馆，中低风险地区恢复开馆工作，由当地党委政府决定。

二是拟恢复开放场馆要做好预案和相关防范措施。比如加强员工的健康监测和管理，配备必要的防护物资，做好场地的通风和设施设备的清洁消毒。

三是加强群众进出场馆的管理和服务，比如采取人员限流措施，做好入馆人员登记、体温检测，保证公共空间人与人之间的安全距离。原则上不举办线下讲座、培训、演出等人员聚集的活动。

刘克智指出，国家文物局即将印发相关指导意见，要求一是分区分级精准施策，对低风险区，经地方政府批准后可有序恢复开放。对中风险区，室外露天场所可逐步恢复开放，室内封闭展馆、展厅等区域原则上暂不开放，对高风险区，暂不开放。中低风险区的开放单位原则上均不接待团体参观。

二是要求文物行政部门在审批项目、资金拨付方面加快进度，优先保障配合国家重大建设项目的基本建设、考古和抢救性文物保护工程复工复业。

三是要求文博单位严格落实疫情防控措施，做好人员健康监测、安全保护和场所通风消毒等，采取实名制预约、分时接待、错时分批入馆等举措，减少人流密度。

四是要求文博单位建立疫情防控与恢复开放，复工复业工作机制。明确每个部门和环节的具体职责，制定应急预案，提前开展演练，确保一旦发现疫情，能够做好防控应急处置工作。