体育总局：大力发展互联网+体育 支持智能体育赛事
人民网北京2月26日电（王国菁）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，体育总局经济司副司长彭维勇表示，此次疫情为体育健身带来了新机遇，促进了体育产业线上与线下融合，线上培训、直播健身等新模式快速发展，培育了体育消费者线上消费习惯。
彭维勇介绍，体育总局将大力发展互联网+体育，推动电子商务平台提供体育消费服务，支持以冰雪、篮球、足球、赛车等运动项目为主要内容的智能体育赛事发展。
彭维勇表示，这次疫情再次证明加强体育锻炼、增强体质和免疫力的重要性。如何让大家宅出健康，体育总局及时推出了科学健身十八法、健身短视频以及动员知名运动员、教练员制作健身科普知识视频在抖音、快手等短视频平台播放。
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