打造抗疫空中救援线——人民网“人民好医生”推出云会诊免费平台

新冠肺炎疫情发生以来，全国人民投入全民战“疫”。火神山、雷神山，拔地而起，19省市对口支援、千里驰援；数万名医务人员紧急集结、最美逆行，中国人民创造一个个中国奇迹。

为助力一线疫情救援，缓解医务人员的超负荷工作，把后方优质的医疗资源“空投”到前线，分担前方诊疗压力，避免交叉感染、保障医务人员安全。人民网“人民好医生”客户端推出免费“云会诊平台”，集结全国精锐医疗资源，为疫情防控打造空中救援线，为打赢“陆空结合”的医疗救援决战凝结力量。

人民网“人民好医生”客户端云会诊平台旨在打破地域限制，让全国各地医院都能通过平台开放的通道“链接”起来，通过院内会诊、院内培训、院间会诊、远程诊疗，实现医生间的实时互动和医疗资源的高效协同。

云会诊平台线上申请，无需部署，并安排专人技术支撑。目前，医疗机构可通过下载人民好医生APP注册申请。