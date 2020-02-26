打造抗疫空中救援线——人民网“人民好医生”推出云会诊免费平台
新冠肺炎疫情发生以来，全国人民投入全民战“疫”。火神山、雷神山，拔地而起，19省市对口支援、千里驰援；数万名医务人员紧急集结、最美逆行，中国人民创造一个个中国奇迹。
为助力一线疫情救援，缓解医务人员的超负荷工作，把后方优质的医疗资源“空投”到前线，分担前方诊疗压力，避免交叉感染、保障医务人员安全。人民网“人民好医生”客户端推出免费“云会诊平台”，集结全国精锐医疗资源，为疫情防控打造空中救援线，为打赢“陆空结合”的医疗救援决战凝结力量。
人民网“人民好医生”客户端云会诊平台旨在打破地域限制，让全国各地医院都能通过平台开放的通道“链接”起来，通过院内会诊、院内培训、院间会诊、远程诊疗，实现医生间的实时互动和医疗资源的高效协同。
云会诊平台线上申请，无需部署，并安排专人技术支撑。目前，医疗机构可通过下载人民好医生APP注册申请。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn