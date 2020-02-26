体育总局：北京冬奥会测试赛首场取消 后续测试赛按计划准备
人民网北京2月26日电 （许心怡）26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，体育总局经济司副司长彭维勇表示，按照国际惯例，每一届奥运会之前10到24个月都要安排一系列的测试赛，北京测试赛计划安排了20场，其中首场是今年2月，其他都是在2020到2021年赛季举行，这场比赛的取消受到疫情的影响，也是为了保护运动员、裁判员健康的原因，对后续的测试赛应该没有影响，后续的测试赛都在按照计划进行准备。
彭维勇介绍，体育总局正和国际雪联积极沟通，2021年3月举行国际雪联女子高山滑雪世界杯的滑降和超级大回转比赛，作为北京冬奥会测试赛的一项，同时国际雪联还将尽量安排一场男子高山滑雪比赛作为北京奥运会的测试赛。实际上测试赛主要是测试场地、组织和一些技术方面的问题，在今年1月16日到20日第十四届全国冬季运动会的高山滑雪比赛已经在延庆的国家高山滑雪中心进行了，这是在新建的奥运会赛道上举行的首场比赛。在比赛期间，国际雪联的技术专家和医务官员对新赛道的雪况以及竞赛组织和山地运行都是非常满意的。
“面对突如其来的疫情，北京冬奥组委一方面严格落实各项防控措施，确保工作人员健康。另一方面，加强统筹协调，推进各项筹备工作，目前绝大多数场馆以及其他基础设施建设顺利复工，计划编制、系统开发、桌面推演等内部工作正在加紧推进。”彭维勇指出，一些重要活动和会议调整了举办方式，比如举办的世界转播商大会通过视频方式召开，冬奥组委参加了国际奥委会新闻委员会的年会，通过视频与国际奥委会高层进行沟通，召开高层会议，就筹办工作一些重要问题进行探讨。整个冬奥会的筹备工作正有序推进，没有受到更多影响。相信在大家共同努力下，冬奥会的筹备工作一定会高质量按要求、按时完成。
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